صحة و عافية النبق فاكهة صغيرة لكنها كنز من الفوائد لصحة أجهزة الجسم الحيوية!

يحتوي النبق على فوائد صحية عديدة ، كما يساعد على الوقاية من علامات تقدم البشرة كما يساهم في الوقاية من أمراض القلب والسرطان، كما يعمل على تقليل ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين، حيث أنها يقلل من الكوليسترول الزائد والدهون الثلاثية . ويساعد زيت النبق على الوقاية من مرض السكري ، كما أنه يعمل تعزيز مناعة الجسم لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة ، ويساهم أيضا في تقليل نسبة إنزيمات الكبد المصاحبة لإلتهابات الكبد. كما يعالج النب نزلات البرت والانفلونزا لاحتوائه على نسبة مرتفعة من فيتامين سي، كما أنه جيد لصحة العين ، ومفيد لصحة البشرة ، ويعمل تنشيط الذاكرة وتنشيط خلايا الكبد والكلى ، ومنع احتباس الماء في الجسم .