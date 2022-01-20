بطل العالم لاليشا: “العُلا” عاصمة بطولات القُدرة والتحمُّل

العلا- هاني البشر
أوضح الإيطالي “جيانلوكا لاليشا” بطل العالم السابق في بطولات القُدرة والتحمُّل أن محافظة العُلا تمتلك العديد من المقومات لتصبح إحدى الوجهات الرائدة في رياضته المُفضّلة، وذلك مع اقتراب موعد استضافة المملكة لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2022 في نهاية الشهر الجاري.
وقال: “لاحظت الإمكانات الكبيرة منذ اللحظة التي وصلت فيها إلى العُلا. حيث تمتلك المقومات اللازمة لإقامة بطولات القدرة والتحمل على مستوى عالمي، من تضاريسها ومناظرها الطبيعية وارتباط تاريخها بالخيول، إلى شغفها وطموحها في نشر هذه الرياضة. بالإضافة إلى كونها وجهة سياحية للفروسية”.
كما أضاف الإيطالي الذي يشغل منصب المدير الرياضي العام للبطولة المرتقبة التي تعد إحدى أبرز بطولات القدرة والتحمل عالمياً وتنظمها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية يوم 29 يناير 2022م، قائلاً: “بطولة القدرة والتحمل رياضة رائعة، وتتميز من بين منافسات الفروسية بأنها تمتلك رابطاً قوياً بين 3 عوامل رئيسة، وهي الفارس والخيل والطبيعة. وبالنسبة لي فإنه يُمثل الحرية والمشاعر. بإمكان العُلا بكل تأكيد أن تصبح عاصمة القُدرة والتحمُّل في الشرق الأوسط”.