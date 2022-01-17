طريقة عمل كروكيت اللوز

وصفة بسكويت فرنسية باللوز

المقادير اللازمة

500 – جرام دقيق 400

250 جرام سكر

250 جرام لوز شرائح

1 ملعقة كبيرة عسل

2 بياض بيض 1/2

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية

في وعاء يضاف الدقيق المنخول والسكر والبيكنج باودر واللوز المقطع

يخلط جيد

يعجن بالأصابع

أضيفي العسل وبياض البيض وحوالي 15 سنتيلتر من الماء

يجب أن تكون العجينة صلبة

افردي العجين

تقطع العجين شرائح

ادهني صينية الخبز بالزيت

قومي بتغطيتها بورق الزبدة

ضعي الشرائح على الصينية

يخبز لمدة 10-15 دقيقة عند 200 درجة مئوية