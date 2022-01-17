طريقة عمل كروكيت اللوز

وصفة بسكويت فرنسية باللوز
المقادير اللازمة
500 – جرام دقيق 400
250 جرام سكر
250 جرام لوز شرائح
1 ملعقة كبيرة عسل
2 بياض بيض 1/2
ملعقة صغيرة بيكينج بودر
طريقة العمل
سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية
في وعاء يضاف الدقيق المنخول والسكر والبيكنج باودر واللوز المقطع
يخلط جيد
يعجن بالأصابع
أضيفي العسل وبياض البيض وحوالي 15 سنتيلتر من الماء
يجب أن تكون العجينة صلبة
افردي العجين
تقطع العجين شرائح
ادهني صينية الخبز بالزيت
قومي بتغطيتها بورق الزبدة
ضعي الشرائح على الصينية
يخبز لمدة 10-15 دقيقة عند 200 درجة مئوية