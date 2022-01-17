المرأه صحة و عافية “زبدة الكاكاو” مكون سحري و مصنع طبيعي للبروتين والكولاجين

تحتوي زبدة الكاكاو على نسبة مرتفعة من الأحماض الدهنية التي تعمل على ترطيب البشرة و زيادة مرونتها، كما تعمل على تعزيز تدفق الدم إلى الجلد ، وإبطاء الشيخوخة ، كما تقلل من علامات التمدد بالجلد والخطوط الرفيعة والحمراء ، والحماية من ظهورها بعد فقدان الوزن ، وتعالج أيضا الندوب والتقرحات ،كما يطلق على زبدة الكاكاو أنها مصنع طبيعي للبروتين والكولاجين. ووجد أيضا أن تطبيق زبدة الكاكاو على الشعر قبل غسله بساعتين تقريبا يعمل على زيادة نموه وتخفيف تساقط الشعر وزيادة لمعانه ونعومته . أما بالنسبة لإضافة زبدة الكاكاو في الطعام ، فهى تقلل من احتمال الإصابة بالسرطان وذلك يعود لاحتوائها على مركب البوليفينول، كما أن رائحة زبدة الكاكاو تعمل على تحسين الحالة المزاجية .