هذه الجرعة المحددة من العسل تحمي الجسم من الالتهابات

يعرف العسل على أنه أفضل العناصر الطبيعية منحا من الفوائد للجسم لما يحويه من مؤثرات صحية كبرى.

وبحسب روسيا اليوم، فقد أعلنت الدكتورة يكتيرينا ماركوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن العسل ليس طعاما شهيا، بل دواء، لذلك فإن الجرعة مهمة.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى فضل العسل محدد الجرعة.

وتؤكد أن للعسل خصائص عديدة مفيدة للجسم، ومع ذلك يجب عند تناوله مراعاة الجرعة اللازمة المسموح بها.

وتقول، إنه يجب أن نفهم قبل كل شيء أن العسل ليس طعاما شهيا، بل دواء، يحتوي على كربوهيدرات.

أساسها سكر الغلوكوز والفركتوز اللذان يشكلان 90 بالمئة من السكريات الموجودة فيه.

لذلك بالذات من المهم جدا اتباع الجرعة التي تشكل غراما واحدا منه لكل كيلوغرام من وزن الجسم في اليوم.

وتضيف، “للعسل خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات والسموم ومنشطة. والعناصر الدقيقة الموجودة فيه يسهل امتصاصها في جسم الإنسان”.

وتشير الخبيرة، إلى أنه مع ذلك، يجب أن نعلم أن هناك موانع عديدة تمنع تناول العسل.

مثل تحديد تناول لكربوهيدرات بسبب المرض الأساسي، ومقاومة الأنسولين، وعدم تحمل الفرد.

كما لا تنصح باستبدال السكر بالعسل.