الرياضة دينارت يختـار قائمة الأخضـر لآسيوية اليـد

الدمام- حمود الزهراني

حدد الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة الفرنسي ديديه دينارت قائمة المنتخب الأول لكرة اليد الذي يستعد لخوض منافسات البطولة الأسيوية العشرون للرجال، المؤهلة إلى بطولة العالم 2023 “بولندا- السويد”، والتي تستضيفها المنطقة الشرقية، وتنطلق مساء الثلاثاء المقبل الموافق 18 يناير وتستمر حتى 31 من الشهر نفسه، بمشاركة 16 منتخباً. وضمت قائمة الأخضـر: حسن الجنبي، محمد ال سالم، عمرو عبدالسلام، حسين المحسن، محمد الزاير، أحمد العلي، مهدي السالم، عبدالرحمن المولد، محمد عباس، مجتبى السالم، عباس الصفار، يوسف الطويل، مرهون الماء عبدالله عباس، هشام العبيدي، عبدالله الحليلي، عبدالله حماد، حيدر الخضراوي. ويتكون الجهاز الإداري من مدير المنتخب مصطفى الشهابية، وإداري المنتخب علي المبارك، ومساعد المدرب المغربي رابح الغربي. من جهة أخرى، يواصل المنتخب السعودي تدريباته في المنطقة الشرقية ضمن المرحلة الأخيرة؛ حيث أدى الأخضر تدريباته اليوم الجمعة على صالة نادي الصفا بمدينة صفوى بمشاركة كافة اللاعبين.

يذكر أن أخضـر اليد يشارك في البطولة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران وأستراليا والهند.