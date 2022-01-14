السعال والصفير من الأعراض الشائعة لأمراض الطفولة

لا تعني عادةً أن طفلك يعاني من حالة خطيرة ، على الرغم من أنها قد تبدو مروعة وقد تكون مزعجة لك ولطفلك

السعال هو رد فعل طبيعي وصحي ومهم يساعد على تنظيف الشعب الهوائية في الحلق والصدر

في معظم الحالات ، يمكنك تخفيف أعراض السعال والصفير في المنزل

ومع ذلك ، قد يحتاج طفلك إلى رعاية طبية عاجلة إذا أصبحت الأعراض أكثر خطورة

يمكن أن يتوقف الطفل عن التنفس أثناء نوبة تنفسية شديدة

إذا أصيب طفلك بالضيق أو لم تهدأ أعراضه ، اصطحبه إلى طبيبك أو مستشفى الأطفال على الفور

إذا بدأ طفلك فجأة في السعال دون أن يكون على ما يرام أولاً ، فتحقق مما إذا كان يعاني من الاختناق

هذا يتطلب علاجًا طارئًا فوريًا

يزيد التدخين في المنزل أو السيارة من خطر الإصابة بمشاكل في الجهاز التنفسي لدى الأطفال

أسباب السعال والصفير عند الأطفال

هناك أسباب مختلفة لسعال طفلك أو أزيزه تشمل الأسباب المحتملة ما يلي:

نزلات البرد والفيروسات الأخرى – وهذا سبب شائع جدًا للسعال

الاختناق – يكون السعال مفاجئًا ولم يكن الطفل على ما يرام

الخناق – يميل هذا إلى التسبب في نباح وسعال أجش

التهاب القصيبات : التهاب في الصدر يمكن أن يسبب السعال والصفير عند التنفس

التدخين – التدخين حول الأطفال يمكن أن يسبب لهم السعال ويجب تجنبه

حمى القش – قد تحدث بسبب عث الغبار أو شعر الحيوانات أو العفن. بالإضافة إلى السعال ، قد تشمل الأعراض الأخرى العطس وسيلان الأنف

الحساسية – يمكن أن يسبب هذا السعال بعد التعرض لمواد معينة

الربو – السعال يميل إلى أن يكون أسوأ في الليل أو بعد التمرين. قد يصاب الطفل أيضًا بأزيز

السعال الديكي – عدوى معدية يمكن الوقاية منها بالتحصين

الالتهاب الرئوي – وهذا يسبب بداية مفاجئة للسعال والحمى الشديدة والتنفس السريع: يمكن الوقاية منه عن طريق التطعيم.