11 نوع من الأطعمة والمشروبات يجب تجنبها مع مرض السكري

مرض السكري هو مرض مزمن وصل إلى أبعاد وبائية بين البالغين والأطفال في جميع أنحاء العالم.

لمرض السكري غير الخاضع للسيطرة العديد من العواقب الوخيمة ، بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الكلى والعمى ومضاعفات أخرى.

الأهم من ذلك ، أن تناول أطعمة معينة يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم والأنسولين ويعزز الالتهاب ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

تسرد هذه المقالة 11 نوعًا من الأطعمة والمشروبات التي يجب على مرضى السكري أو مريض السكر تجنبها.

1. المشروبات المحلاة بالسكر

المشروبات الغازية والمحلاة غنية بالكربوهيدرات التي تزيد من نسبة السكر في الدم

أيضًا ، تم ربط محتواها العالي من الفركتوز بمقاومة الأنسولين وزيادة خطر الإصابة بالسمنة والكبد الدهني وأمراض أخرى.

2. الدهون المتحولة

الدهون المتحولة هي دهون غير مشبعة تم تعديلها كيميائيًا لزيادة ثباتها

لقد تم ربطها بالالتهابات ومقاومة الأنسولين وزيادة دهون البطن وأمراض القلب.

3. الخبز الأبيض والأرز والمعكرونة

يحتوي الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز على نسبة عالية من الكربوهيدرات وقليلة الألياف

يمكن أن يؤدي هذا المزيج إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم

بدلاً من ذلك ، قد يساعد اختيار الأطعمة الكاملة الغنية بالألياف في تقليل استجابة سكر الدم.

4. زبادي بنكهة الفاكهة

عادة ما يكون الزبادي بنكهة الفاكهة منخفض الدهون ولكنه يحتوي على نسبة عالية من السكر ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم والأنسولين

يعتبر الزبادي العادي كامل الدسم خيارًا أفضل للسيطرة على مرض السكري والصحة العامة.

5. حبوب الإفطار المحلاة

تحتوي العديد من حبوب الإفطار على نسبة عالية من الكربوهيدرات ولكنها منخفضة البروتين

يعتبر الإفطار الغني بالبروتين ومنخفض الكربوهيدرات هو الخيار الأفضل لمرض السكري والتحكم في الشهية.

6. مشروبات القهوة المنكهة

تحتوي مشروبات القهوة المنكهة على نسبة عالية جدًا من الكربوهيدرات السائلة ، والتي يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم وتفشل في إرضاء جوعك.

7. العسل ، شراب القيقب ، السكر البني

لا تتم معالجة العسل وشراب القيقب والسكر البني مثل سكر المائدة الأبيض ، ولكن قد يكون لها تأثيرات مماثلة على سكر الدم والأنسولين وعلامات الالتهاب.

8. الفاكهة المجففة

تصبح الفواكه المجففة أكثر تركيزًا في السكر وقد تحتوي على أكثر من أربعة أضعاف الكربوهيدرات الموجودة في الفواكه الطازجة

تجنب الفواكه المجففة واختر الفواكه منخفضة السكر للتحكم الأمثل في نسبة السكر في الدم.

9. الأطعمة الخفيفة المعبأة

عادةً ما تكون الوجبات الخفيفة المعبأة من المقرمشات والمعجنات عبارة عن أطعمة معالجة للغاية مصنوعة من الدقيق المكرر ، والتي يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة.

10. عصير الفاكهة

تحتوي عصائر الفاكهة على قدر من السكر على الأقل مثل المشروبات الغازية

يمكن لمحتواها العالي من الفركتوز أن يفاقم مقاومة الأنسولين ، ويعزز زيادة الوزن ، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

11. بطاطس مقلية

بالإضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي ترفع مستويات السكر في الدم ، فإن البطاطس المقلية مقلية بالزيوت غير الصحية التي قد تعزز الالتهاب وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.