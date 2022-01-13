الرياضة في رالي داكار السعودية.. كوينتيرو يسجّل رقماً قياسياً في فئة تي 3

الرياض – هاني البشر

دّون سائق فريق “ريد بُل أوفرود” الأمريكي سيث كوينتيرو اسمه في سجلات الأرقام القياسية في رالي داكار، إذ أصبح السائق الذي يُسجّل أكبر عدد من الانتصارات في المراحل الخاصة في نُسخة واحدة من الرالي، محطماً الرقم المسجّل باسم السائق الفِرنسي بيار لارتيغ، بعدما سجّل اليوم فوزه الحادي عشر في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية “تي 3″، في إحدى مراحل رالي داكار السعودية 2022. وحقق سيث فوزه التاسع على التوالي هذا العام، مسجلاً 3 ساعات و57 دقيقة و53 ثانية، ومتقدماً بفارق 15 دقيقة و18 ثانية أمام سائق “ساوث ريسينغ” السويدي الشاب سيباستيان إريكسون، فيما جاء متصدر الترتيب العام التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو في المركز الثالث بفارق 15 دقيقة و38 ثانية، تلاه سائق “إم إس كيه” الروسي بافِل ليبِديف في المركز الرابع بفارق 18 دقيقة و7 ثوان، ثم سائقة ريد بُل الإسبانية كريستيان غوتييرز في المركز الخامس بفارق 24 دقيقة و27 ثانية. وبهذه النتيجة، واصل السائق التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو صدارته للترتيب العام المؤقت للفئة، بفارق 55 دقيقة و36 ثانية عن السويدي سيباستيان إريكسون، وجاءت الإسبانية كريستيان غوتييرز في المركز الثالث بفارق 4 ساعات و58 دقيقة عن المتصدر.