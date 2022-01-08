إيسكو “متاح بالمجّان”.. ما مصير نجم ريال مدريد في الميركاتو؟

أصبح إيسكو ألاركون متوسط ميدان ريال مدريد، لاعبًا مجّانيًا في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، بدخوله الأشهر الـ6 الأخيرة في عقده مع النادي.

وينشط إيسكو (29 عامًا) في صفوف ريال مدريد منذ صيف عام 2013 عندما انتقل إليه قادمًا من ملقا الإسباني في صفقة بلغت حوالي 30 مليون يورو.

إيسكو يسقط من حسابات مدربي ريال مدريد

وخرج إيسكو من حسابات مدربي النادي الملكي في الأعوام الأخيرة في ظل الاستقرار على ثلاثية الوسط القوية، مودريتش وكاسيميرو وتوني كروس.

الآن يتبقى 6 أشهر فقط على انتهاء عقد إيسكو مع ريال مدريد ولم يحرز اللاعب أو النادي تقدمًا في مفاوضات التجديد، خاصة أنه يقترب من عامه الـ30.



فيورنتينا الإيطالي أبرز المهتمين بخدمات إيسكو

تقرير من يومية “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية ذكرت أن نادي فيورنتينا مهتم للغاية بالحصول على خدمات إيسكو في صفقة مجانية بالميركاتو الحالي.

وعزز فيورنتينيا بالفعل صفوفه بكل من جوناثان إيكوني مقابل 14 مليون يورو، والمهاجم البولندي كريشتوف بيونتيك بالإعارة مع خيار الشراء بـ15مليون.

تظل المشكلة الحقيقة التي تواجه انتقال إيسكو إلى فيورنتينا هي الراتب، فاللاعب يتقاضى سنويًا 6.5 مع الريال، ويعرض الفيولا مليون يورو فقط.



حضور باهت لإيسكو هذا الموسم مع ريال مدريد

فقط مباراتان بدأهما أيسكو أساسيًا مع ريال مدريد بالموسم الحالي من أصل 20 جولة، ما يوضح مدى تهميش دور اللاعب مع المدرب كارلو أنشيلوتي.

وفي دوري أبطال أوروبا، لم يلعب إيسكو دقيقة واحدة وجلس على مقاعد البدلاء طيلة دور المجموعات (5 مباريات). لكنه لعب مباراة واحدة في الكأس.

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