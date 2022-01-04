الرياضة في المرحلة 3 برالي داكار السعودية.. كونتيرو يتصدر فئة المركبات الصحراوية الخفيفة “تي3 “

متابعة- خالد مرضاح

سجَّل السائق الأمريكي سيث كونتيرو أسرع توقيت في المرحلة الثالثة لفئة المركبات الصحراوية الخفيفة “تي 3” لرالي داكار السعودية 2022 في القيصومة، محققاً فوزه الثالث بإحدى مراحل رالي داكار 2022 من أصل أربع مراحل اُقيمت حتى الآن. سيطر كونتيرو على السباق منذ نقطة التدقيق الأولى ولم يتخلَّ عنها. إلا أنه خارج حسابات المُنافسة على اللقب إثر تعرضه لمشكلة ميكانيكية في المرحلة الخاصة الثانية، وفرض عُقوبات زمنية عليه جعلته يتراجع بـ 16 ساعة في الترتيب العام. وحقق كونتيرو المركز الأول للمرحلة بزمن قدره ساعتين و52 دقيقة و23 ثانية، متقدماً بفارق 5 دقائق و16 ثانية أمام التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو الذي حلّ في المركز الثاني. وجاء السويدي سيباستيان إريكسون في المركز الثالث بفارق 7 دقائق و3 ثواني، أمام الروسي بافِل ليبيديف في المركز الرابع بفارق 8 دقائق و33 ثانية، تلاه سيباستيان جوياسامين في المركز الخامس بفارق 17 دقيقة و49 ثانية خلف المتصدر كونتيرو.