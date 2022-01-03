أمر صحي يمكن للجميع فعله لدعم الجهاز التنفسي في زمن كورونا

في زمن تحورات فيروس كورونا المستجد الذي يهاجم الجهاز التنفسي يبحث الملايين عن داعم صحي لهذا الجهاز الحيوي.

وبحسب ما نقلت روسيا اليوم فقد تحدث طبيب أمراض القلب الروسي ليو بوكيرا، عن أمر يمكن للجميع فعله من أجل هذا.

وقال إنه لإعادة الحيوية والنشاط لعضلات الجهاز التنفسي لدى الذين أصيبوا بفيروس كورونا، يكون من المفيد القراءة بصوت عال لمدة 15 دقيقة كل ساعة.

وشرح بوكيرا، الذي يشغل منصب رئيس مركز “باكوليف” الوطني للبحوث الطبية لجراحة القلب والأوعية الدموية بموسكو الأمر.

وقال “لدي طريقة، ربما يسمعني أي أحد ويستفيد منها. لقد أوصيت العديد من أصدقائي ومعارفي، عندما يمرضون، بقراءة أي نص بصوت عال لمدة 15 دقيقة”.

وأوضح أنه بالنسبة للشخص الذي عانى من فيروس كورونا، من المهم جدا أن تعمل عضلات الجهاز التنفسي.

بما في ذلك العضلات الوربية، بشكل جيد.

وتابع الأكاديمي: هناك فعالية كبيرة للقراءة بصوت عال، ولا يمكن العثور على طريقة أفضل منها.

يمكن قراءة وصف أي نص كان، حتى لو كان عن مواصفات الثلاجة.