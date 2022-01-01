هذه أفضل أنواع الكمامات للوقاية من متحور أوميكرون!

شدد تقرير طبي على ضرورة الحرص في اختيار الكمامات ، مع انتشار متحور أوميكرون، ونصح الخبراء بتوخي الحذر بالنسبة لمن يرتدون الكمامات المصنوعة من القماش .
كما لفت التقرير الذي عرض على “سي إن إن” ، إلى أن ثمة حاجة إلى كمامات مصنوعة من مواد معينة كألياف الـ polypropylene، التي تعمل كحواجز من الناحيتين الميكانيكية والإلكتروستاتيكية، ومن الشروط الأساسية أيضا أن تكون الكمام مناسبة تماما للوجه.
وتعد أفضل أنواع الكمامات في هذه الحالة هى k95 و الـ N95 باعتبارها قادرة على منع وصول الجزيئات إلى الفم والأنف ، لذلك يوصي الخبراء اليوم باستخدامها، لأنها تؤمن حماية قصوى تجاه متحور أوميكرون.
كما تشدد منظمة الصحة العالمية باختيار الكمامة المناسبة تماما للوجه والتي تلتصق به، لتكون لديه حماية أكبر خاصة في الأماكن المكتظة.