صحة و عافية “ضباب الدماغ” أحد أعراض متحور أوميكرون..إليك طرق العلاج!

وجد العلماء أن متحور أوميكرون يقوم بضرب الدماغ لدى المصابين به، وما هو ما يسمى بـ “الضباب في الدماغ” ، وقد جاء ذلك في التقارير الواردة في تطبيق Zoe covid K ، كما أشارت صحيفة “ديلي إكسبريس” إنه قد لا تظهر في حال الإصابة بأوميكرون الأعراض المعروفة مثل السعال والحمى وتغيرات في التذوق وحاسة الشم، لكن يمكن أن يظهر ما يسمى بـ “ضباب الدماغ” على شكل التفكير البطئ وغير الواضح عند المرضى. وقد أوضح الطبيب أندريو بادسون قائلا “يبدو أن أوميكرون يؤثر على مختلف أعضاء أجسامنا ، بما فيها دماغنا وغيرها من الأعضاء”. ويعتبر ضباب المخ أو الدماغ هو نقص في التركيز ومشاكل في الذاكرة والأفكار غير الواضحة ، وهذا العرض قد يعيق المريض عن ممارسة حياته اليومية والشخصية . وقد تعتمد طرق علاج ضباب الدماغ على التغذية الغنية ببعض الفيتامينات والمعادن ، مثل تناول البقوليات والحبوب و زيت الزيتون والخضروات والفواكه ، بالإضافة إلى تناول نسبة كافية من الاسماك ومنتجات الألبان ، ونسبة منخفضة من اللحوم ، وقد كشفت الدراسات أن كبار السن الذين يتناولون السمك والفاكهة والخضروات والمكسرات والفاصوليا والحبوب الكاملة وزيت الزيتون ، كانت نتائج اختبارت الذاكرة أفضل من أقرانهم الذين يتناولون طعاما أقل جودة. كما تحسن أحماض أوميجا3 الدهنية في الأسماك من الاهتمام وسرعة المعالجة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي معتدل وكذلك الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة التي تدعم صحة الدماغ، كما أن النوم لساعات كافية يساعد على تحسين التركيز ، بالإضافة إلى الحفاظ على النشاط البدني والحركة . وتشير أيضا الدراسات الأولية إلى أن رائحة زيت الروزماري يمكن أن تعزز الأداء في مهام الرياضيات العقلية وتحسن من وظائف المخ والتركيز. كما أن اختيار الأطعمة الغنية بالبروتين ، والتي تحتوي على الأحماض الأمينية التي تحفز الخلايا العصبية ، مع شرب المياه بكميات كافية ، لتحافظ على تدفق الدم إلى الدماغ.