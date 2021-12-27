المحليات

“سلمان للإغاثة” يجري 580 عملية جراحية لمكافحة العمى بالسودان

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      27 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الخرطوم : واس

قام الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ بدء حملته لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بتاريخ 20 ديسمبر 2021م في مدينتي مدني والأبيض بجمهورية السودان الشقيقة، بالكشف على 10,770 مستفيداً، وإجراء 580 عملية جراحية، فضلًا عن توزيع 2,450 نظارة طبية.

ويأتي ذلك امتداداً للحملات الطبية التطوعية النوعية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في العديد من الدول ذات الاحتياج، بهدف تقديم العلاج للعائلات والأفراد ذوي الدخل المحدود، الذين لا يمكنهم تغطية تكاليفها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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