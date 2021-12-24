المحليات

افتتاح أكبر صالة بولينج بالسعودية في بوليفارد رياض سيتي

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      24 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

افتُتحت اليوم في منطقة “بوليفارد رياض سيتي” بالعاصمة الرياض أكبر صالة “بولينج” ترفيهية في المملكة، لتكون واحدة من أحدث المرافق التي تحتضن فعاليات موسم الرياض 2021م.

وتجمع صالة البولينج ما بين ممارسة هواية لعب “البولينج” والاستمتاع بالألعاب الإلكترونية، وتناول الوجبات المتنوعة، مع توفر مناطق الراحة التي تمكن الزوار من مشاهدة المباريات المحلية والعالمية مع العائلة أو الأصدقاء.

وتبلغ مساحتها في “بوليفارد رياض سيتي” أكثر من 2500 متر مربع، تضم منطقة لعبة “البولينج” داخلها 16 مسارًا، نُفذت بأعلى مستويات الجودة ووفقًا للمواصفات العالمية للعبة.

وتشكل منطقة “بوليفارد رياض سيتي” إحدى أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض 2021، وتعد واحدة من أكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، إذ تضم أماكن ترفيهية عدة، ومتاجر للتسوق، ومراكز ألعاب وسينما ومطاعم ومقاهي، إضافة إلى جلسات داخلية وخارجية ملائمة للعائلات والأفراد، محاطة بعروض مسرحية وأجواء موسيقية تتوافق مع ذائقة الزوار.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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