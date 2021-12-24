حلويات رأس السنة.. طريقة عمل ترايفل الليمون بالمارينج

لن يصدق عشاق الحمضيات أن هذا يأخذ فطيرة الليمون الكلاسيكية لمكان آخر لأنها خفيفة الوزن كما أنها غنية بنكهة الليمون

يتم تغليف كيكة الفانيليا الإسفنجية وخثارة الليمون الحادة بطبقات حلوة من الكريمة المخفوقة في حين أن طبقة المارينج الإيطالية لا يمكن نسيانها

المقادير اللازمة

للكيكة الإسفنجية

كوب (70 جم) دقيق لجميع الأغراض

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة ملح

3 بيضات في درجة حرارة الغرفة

نصف كوب (105 جم) سكر

نصف ملعقة صغيرة (2.5 مل) خلاصة فانيليا

طبقة الليمون الرائب

نصف كوب (160 جم) سكر

2 ملعقة كبيرة نشا ذرة

2 ليمون مبشور قشر فقط

2 بيض

2 صفار بيض

1/3 كوب (75 مل) ماء

1/3 كوب (75 مل) عصير ليمون

نصف كوب (115 جم) زبدة باردة غير مملحة مقطعة إلى مكعبات

للمارينج الايطالي

نصف كوب (55 جم) سكر

2 ملعقة كبيرة (30 مل) ماء

2 بياض بيض في درجة حرارة الغرفة

1 ملعقة كبيرة (15 مل) عصير ليمون

للحشوة

2 كوب (500 مل) كريمة خفق

نصف كوب (55 جم) سكر

طريقة العمل

الكيكة الإسفنجية

سخني الفرن مسبقًا إلى 350 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية)

قومي بتبطين قاع صينية مقاس 8 بوصات (20 سم) بورق الزبدة

في وعاء يمزج الطحين والبيكنج باودر والملح واتركيه جانبا

في وعاء آخر اخفقي البيض والسكر والفانيليا بالخلاط الكهربائي حتى يصبح المزيج خفيفًا ويتضاعف حجمه ثلاث ، لمدة 10 دقائق تقريبًا

تنخل المكونات الجافة فوق مزيج البيض وتقلب بملعقة أو مخفقة

ضعي الخليط في المقلاة المعدة

اخبزيها لمدة 25 دقيقة أو حتى تخرج عود أسنان في وسط الكعكة نظيفة

دعيها تبرد على رف سلكي

مرري شفرة رفيعة بين جانب المقلاة والكيكة لتفكيك القالب

نقطع الكيكة إلى مكعبات كبيرة

سيكون لديك 6 إلى 8 أكواب من المكعبات واتركيها جانبا

الليمون الرائب

في قدر بعيدًا عن النار يمزج السكر مع نشا الذرة والقشر

أضيفي البيض وصفار البيض والماء وعصير الليمون واخلطيهم جيدًا بالمخفقة

يطهى على نار متوسطة عالية مع التحريك المستمر مع كشط قاع وجوانب المقلاة حتى يتكاثف المزيج

ثم يرفع عن النار

صفي اللبن الرائب من خلال منخل

أضيفي الزبدة وقلبي حتى تصبح ناعمة

قومي بتغطيته بغلاف بلاستيكي مباشرة على سطح الخثارة

اتركيه يبرد ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين تقريبًا أو حتى يبرد تمامًا

عندما تكوني جاهزة لاستخدام اللبن الرائب حركيه بملعقة لتليينه

المارينج الايطالي

في قدر يغلى السكر والماء

اتركيها تغلي على نار متوسطة حتى يقرأ مقياس حرارة الحلوى 116 درجة مئوية

في وعاء اخفقي بياض البيض وعصير الليمون بالخلاط الكهربائي على سرعة متوسطة حتى تتكون قمم ناعمة

عندما يصل الشراب إلى 240 درجة فهرنهايت (116 درجة مئوية) قللي من سرعة الخلاط ورشي الشراب ببطء على بياض البيض أثناء الخفق

زيدي السرعة واضربي حتى يبرد المارينج وتتشكل قمم شديدة الصلابة حوالي 20 دقيقة

اتركيه جانبا

التحضير

في وعاء اخفقي الكريمة والسكر بالخلاط الكهربائي حتى تتشكل قمم صلبة

في قاع وعاء تقديم زجاجي سعة 12 كوب (3 لتر)

ادهني نصف كوب (125 مل) من الكريمة المخفوقة

نضيف نصف مكعبات الكيك ونصف الليمون الرائب ونصف كمية الكريمة ونصف المارينج

كرر التسلسل مرة ثانية

برديه لمدة 12 ساعة قبل التقديم