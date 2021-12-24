حلويات رأس السنة.. طريقة عمل براوني كراميل ترايفل

وصفة من الكريمة المخفوقة مع كاسترد الشوكولاتة الحريري والكراميل الحلو والمالح والجوز المقرمش والكثافة العميقة والداكنة لقطع البراوني

المقادير اللازمة

للكلاسيك براونيز

170 جم شوكولاتة داكنة مفرومة خشنة

نصف كوب (170 جم) زبدة غير مملحة ومقطعة إلى مكعبات

2 بيض

3/4 كوب (160 جم) سكر بني خفيف

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب (75 جم) دقيق لجميع الأغراض

كاسترد الشوكولاتة

نصف كوب (105 جم) سكر

3 ملاعق كبيرة نشا ذرة

3 بيضات

2 كوب (500 مل) حليب

170 جم شوكولاتة داكنة مفرومة

للحشوة

2 كوب (500 مل) كريمة

نصف كوب (55 جم) سكر

1 ملعقة صغيرة (5 مل) خلاصة فانيليا

1 1/2 كوب (180 جم) جوز البقان المحمص (نصف كوب كامل وكوب واحد مفروم)

طريقة العمل

الكلاسيك براونيز

سخني الفرن مسبقًا إلى 350 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية)

ادهني صينية خبز مربعة مقاس 8 بوصات (20 سم) وقومي بتبطين قاعها بورقة من ورق الزبدة واتركها تتدلى على الجانبين

في وعاء ، فوق غلاية مزدوجة أو في الميكروويف تذوب الشوكولاتة مع الزبدة وتترك لتهدأ

في وعاء آخر يمزج البيض والسكر البني والملح مع الخفق حتى يصبح المزيج ناعمًا

نضيف خليط الشوكولاتة ثم الدقيق ونقلب حتى تصبح ناعمة

تصب في الصينية المحضرة

اخبزيه لمدة 23 إلى 25 دقيقة أو حتى يتم إدخال عود أسنان في وسط الكعكة ويخرج مع القليل من الفتات وليس نظيفًا تمامًا

دعيه يبرد في الصينية حوالي ساعتين

ارفعيها من الصينية وقطعيها إلى مكعبات

يترك 8 مكعبات براوني جانباً للتزيين

كاسترد الشوكولاتة

في قدر بعيدًا عن النار يمزج السكر مع نشا الذرة

يضاف البيض ويخلط جيدا بالمضرب

يقلب في الحليب

يطهى على نار متوسطة عالية مع التحريك المستمر مع كشط قاع وجوانب المقلاة حتى يتكاثف المزيج

ثم يرفع عن النار

صفي الكاسترد من خلال مصفاة فوق وعاء لإزالة أي تكتلات إذا لزم الأمر

نضيف الشوكولاتة ونخلط حتى تذوب تماما

يغطى بغطاء بلاستيكي مباشرة على سطح الكريم

تركيها تبرد لمدة ساعتين أو حتى تبرد تمامًا

عندما تكوني جاهزة لاستخدام الكاسترد حركيه باستخدام ملعقة حتى يصبح قشديًا وسلسًا

التحضير والتقديم

في وعاء اخفقي الكريمة والسكر والفانيليا بالخلاط الكهربائي حتى تتشكل قمم متيبسة قليلا

في قاع وعاء تقديم زجاجي سعة 12 كوب (3 لتر) ضعي نصف كوب (125 مل) من الكريمة المخفوقة طبقة من نصف البراونيز ونصف الجوز المطحون ونصف كاسترد الشوكولاتة ونصف كمية الكريمة المخفوقة المتبقية

كرر التسلسل مرة ثانية

تزين بالبراونيز المحفوظة وجوز البقان الكامل وباقي الكراميل

يبرد لمدة 12 ساعة قبل التقديم