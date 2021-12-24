انقاص الوزن بالطريقة الصحيحة

قد تبحث عن طريقة سريعة لفقدان الوزن ولا يوجد نقص في “الحميات الغذائية”

قد توفر هذه “الأنظمة الغذائية” نتائج قصيرة المدى ، ولكن يصعب الحفاظ عليها ، وفي النهاية تحرمك من العناصر الغذائية الأساسية التي لا يمكن أن يقدمها إلا تناول الطعام المتوازن.

في بعض الأحيان تحتاج إلى نظام غذائي خاص

بالطبع ، تتطلب بعض الحالات الطبية خططًا خاصة لتناول الطعام

في هذه الحالات ، يجب اتباع أي توصيات من طبيبك.

الحميات المبتذلة يمكن أن تسبب مشاكل صحية

نظرًا لأنهم غالبًا ما يتوقفون عن الأطعمة الرئيسية ، فإن الحميات الغذائية المبتذلة قد تسبب الأعراض التالية:

جفاف.

ضعف وتعب .

الغثيان والصداع .

الإمساك .

نقص تناول الفيتامينات والمعادن.

قد تعني الحميات المبتذلة التي تقيد بشدة مجموعات الطعام أو العناصر الغذائية أنك تفوت التأثيرات الصحية الوقائية التي توفرها خطة الأكل المتوازنة

لا نعرف ما إذا كانت الحميات الغذائية المبتذلة آمنة على المدى الطويل ، أو ما إذا كانت تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مختلفة.

الكربوهيدرات هي وقود جسمك

تمد الكربوهيدرات الجسم بالكيلوجول أو الوقود

تشمل الأطعمة التي تحتوي على معظم الكربوهيدرات ما يلي:

فاكهة.

الخضار وخاصة البطاطس والذرة.

البقوليات ، بما في ذلك الفاصوليا المجففة والبازلاء والعدس.

خبز.

حبوب الإفطار.

الأرز والمعكرونة والنودلز.

اللبن واللبن قليل الدسم.

هذه الأطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن وقليلة الدهون بشكل عام

هذا يجعلها مناسبة تمامًا لخطة الأكل الصحي

بعضها مصادر ممتازة للألياف الغذائية ، بما في ذلك أصناف الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه والخضروات.

تعتبر الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكر المضاف (مثل المشروبات الغازية والحلويات) مصدرًا آخر للكربوهيدرات ، ولكنها تساهم في زيادة الكيلوجول مع القليل من الفيتامينات والمعادن.

تساعد الدهون جسمك على امتصاص العناصر الغذائية

أنت بحاجة لتناول بعض الدهون إنه مهم للعديد من عمليات الجسم

تحمي الدهون أعضائك وتبقيك دافئًا وتساعد جسمك على امتصاص العناصر الغذائية ونقلها

كما أنه يساعد على إنتاج الهرمونات.

من المهم اختيار الأطعمة التي تحتوي على أصح أنواع الدهون

يأكل الكثير دهونًا أكثر مما يحتاجون إليه ، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وأمراض القلب.

الدهون الصحية هي الدهون غير المشبعة

يمكن العثور عليها في زيت عباد الشمس وزيت القرطم والفول السوداني وزيت الزيتون والسمن غير المشبع المتعدد وغير المشبع والمكسرات والبذور والأفوكادو

هذه أفضل بكثير من الدهون المشبعة الموجودة في الزبدة والقشدة واللحوم الدهنية والنقانق والبسكويت والكعك والأطعمة المقلية.

بمجرد أن يكون لديك نمط غذائي صحي ، ستشعر قريبًا أن لديك المزيد من الطاقة وأنك سترغب في أن تكون أكثر نشاطًا

لتسهيل حصولك على القدر المناسب من النشاط البدني كل يوم ، إليك بعض الاقتراحات:

فكر في الحركة كفرصة وليست مصدر إزعاج.

جمِّع ما لا يقل عن 30 دقيقة من النشاط البدني المعتدل الشدة في معظم الأيام ، ويفضل كل يوم.

استمتع ببعض التمارين المنتظمة والقوية إذا كان بإمكانك الحصول على مزيد من الصحة واللياقة البدنية.

تذكر أنه كلما زاد نشاطك ، زادت الفوائد التي ستستمتع بها.

أسلوب الحياة الصحي أسهل مما تعتقد

قد يكون تغيير عادات الأكل والنشاط البدني أمرًا صعبًا في البداية

ولكن بمجرد أن تبدأ ، من السهل الاستمرار

فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في تسهيل الانتقال:

اجمع بين نمط الحياة النشط والأكل الصحي.

قم بإجراء تغييرات صغيرة يمكن تحقيقها مدى الحياة على نمط حياتك وعاداتك الغذائية.

تناول الأطعمة المغذية منخفضة الكيلوجول.

حافظي على حصص الطعام معتدلة الحجم.

تناول الطعام حتى تحصل على ما يكفي – ليس حتى تشبع.

ابذل قصارى جهدك لتجنب الأكل عندما لا تكون جائعًا.

اعلم أنه في بعض الأيام قد تشعر بالجوع أكثر من الأيام الأخرى.

تناول الطعام ببطء واستمتع بطعامك.

تناول وجبات منتظمة بما في ذلك الإفطار والغداء والعشاء.

قلل من كمية الأطعمة “الإضافية” أو “أحيانًا” التي تتناولها.

تشمل أمثلة الأطعمة “أحيانًا” البسكويت والكعك والحلويات والمعجنات والمشروبات الغازية والوجبات الخفيفة عالية الدهون مثل رقائق البطاطس والفطائر ولفائف النقانق والأطعمة الجاهزة الأخرى والمصاصات والشوكولاتة.