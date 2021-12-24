أغذية مهمة لصحة القلب

على الرغم من عدم وجود طعام “سحري” واحد لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، إلا أن هناك بعض الأدلة على أن بعض الأطعمة مهمة لصحة القلب. وتشمل هذه:

الأسماك الدهنية – مثل الماكريل والسردين والتونة والسلمون التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية.

ثبت أن هذا النوع من الدهون يقلل من الدهون الثلاثية (نوع من الدهون) ويزيد من مستويات الكوليسترول الحميد ،

ويحسن مرونة الأوعية الدموية ويخفف الدم ، مما يجعله أقل عرضة للتجلط ومنع تدفق الدم.

بعض زيوت الخضروات – مثل الذرة وفول الصويا والقرطم (التي تحتوي على أحماض أوميغا 6 الدهنية)

وتلك التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية (مثل زيت الكانولا وزيت الزيتون).

كل هذه يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار عند استخدامها بدلاً من الدهون المشبعة مثل الزبدة.

الفاكهة والخضروات – توفر الألياف والبوتاسيوم والمغذيات الدقيقة الأخرى (مثل مضادات الأكسدة )

الموجودة في الفاكهة والخضروات الحماية من أمراض القلب. كما أنها مصدر مهم لحمض الفوليك

الذي يساعد على خفض مستويات الحمض الأميني الهموسيستين في الدم ، والذي يبدو أنه مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

الحبوب الكاملة

يرتبط النظام الغذائي الغني بالألياف من الحبوب الكاملة بتقليل نسبة الكوليسترول الضار LDL وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. تعتبر الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الألياف القابلة للذوبان

(على سبيل المثال ، الشوفان والبقوليات والشعير) رائعة لخفض مستويات الكوليسترول الكلية.

تساعد مصادر الكربوهيدرات غير المكررة مع انخفاض نسبة السكر في الدم

مثل خبز الحبوب الكاملة والحبوب والبقوليات وأنواع معينة من الأرز والمعكرونة ومعظم الفواكه والخضروات

أيضًا على خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم والجلوكوز (السكر) ، كما تساعد في إدارة مرض السكري وتقليل أمراض القلب مخاطرة.

البقوليات والمكسرات والبذور – مصادر جيدة للبروتينات النباتية والألياف والدهون الصحية والمغذيات الدقيقة للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الشاي – تشير بعض الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي يمكن أن تساعد في منع تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين.

قد تعمل أيضًا كعامل مضاد لتخثر الدم وتحسين تمدد الأوعية الدموية للسماح بزيادة تدفق الدم.

الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (هـ) – تشير بعض الدراسات إلى أن فيتامين (هـ) يعمل كمضاد للأكسدة ، مما يساعد على الحماية من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

تشمل مصادر فيتامين هـ – الأفوكادو والخضروات ذات اللون الأخضر الداكن والزيوت النباتية ومنتجات الحبوب الكاملة.

تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (هـ) بدلاً من المكملات الغذائية ، والتي لم يثبت أن لها نفس التأثيرات الوقائية.

الثوم – تم العثور على مركب في الثوم الطازج (يسمى الأليسين) على خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار في الدم ، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

الأطعمة الغنية بالستيرولات النباتية – إن تناول 2 إلى 3 جرام يوميًا من فيتوسترولس / ستانول يقلل من مستويات الكوليسترول الضار بنسبة 10٪ تقريبًا لدى الأشخاص الأصحاء ، وأولئك الذين يعانون من ارتفاع

الكوليسترول أو مرض السكري. هذا يعادل 2 إلى 3 حصص من الأطعمة الغنية بالفيتوستيرول مثل السمن النباتي والزبادي والحليب وحبوب الإفطار.