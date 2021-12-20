المحليات

المستشفى الجامعي يحصل على الاعتماد الكندي الدولي

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      20 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : عبدالهادي المالكي

حصل مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز على اعتماد المنشآت الصحية من هيئة الاعتماد الكندي الدولي للمرة الثالثة، والذي يركز على أحدث الوسائل العلمية من خلال التميز والجودة في تقديم الخدمات الطبية، حيث يعتبر الاعتماد الكندي للخدمات الصحية من الاعتمادات العريقة والمتميزة عالمياً.

وبحصول المستشفى الجامعي على تقييم المستوى الماسي للمرة الثالثة على التوالي ، والذي يعد أعلى تصنيف في تطبيق معاير الجودة وسلامة المرضى ، بنسبة بلغت ٩٩،٩% ، يدعم الجهود وبرامج التطوير والتقدم الذي يشهده المستشفى الجامعي ومواكبته لمعايير الجودة المعتمدة عالمياً لدى هيئات الاعتماد الدولية.

وتعتبر هذه النتيجة الأولى محلياً واقليمياً وتنافس أرقى واعرق المستشفيات العالمية بالمحافظة على أعلى أداء خلال مدة تتجاوز ١٢ سنة متواصلة، ويتسق مع تطبيق المستشفى الجامعي من خلال كوادره على تطبيق أحدث الممارسات العالمية في المجال الطبي.

وأكد عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور محمود بن شاهين الأحول، أن حصول المستشفى الجامعي على اعتماد المنشآت الصحية الصحية من هيئة الاعتماد الكندي للمرة الثالثة هو دليل على مدى التزام المستشفى الجامعي بتطبيق المعايير العالمية المتقدمة، الأمر الذي ينعكس على مستوى جودة الخدمات المقدمة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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