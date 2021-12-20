الهيئة العامة للمنافسة تنشر دليل الامتثال لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية

جدة : البلاد

نشرت الهيئة العامة للمنافسة، دليل الامتثال لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن سلسلة من الأدلة الإرشادية والتوعوية التي تشرح مفاهيم المنافسة ومبادئها، في سبيل نشر ثقافة المنافسة وتعزيز الوعي والامتثال.

وأكد معالي محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم أن الدليل يُعد خطوة استباقية لوقاية المنشآت من الدخول في نفق الممارسات الاحتكارية، ويأتي هذا الدليل في سياق جهود الهيئة لتشجيع المنافسة العادلة ونشر ثقافة المنافسة في قطاع الأعمال.

وأكد معاليه أن الهيئة تسعى بشكل كبير إلى رفع مستوى الامتثال وتعمل جاهدة على حماية المنشآت من ارتكاب المخالفات لتجنب فرض العقوبات عليها والتشهير بها، ولذلك تقدم الهيئة هذا الدليل وتطرح البرامج الهادفة لرفع مستوى الوعي كما تعمل على طرح العديد من برامج الامتثال لتصحيح أوضاع المنشآت واستدامة أنشطتها التجارية

https://beta.gac.gov.sa/APIGateway/api/Attachment/ShowAttachment/c60fbcce-1fc4-411f-84ec-e6aee182b6e4 .