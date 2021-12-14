الفن

ياسمين صبري تخطف الأنظار بالحجاب في السعودية!

فرناس حفظيaccess_time10 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      14 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق وصول الفنانة المصرية ياسمين صبري إلى المملكة ، من أل حضور حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ، وظهرت الفنانة ياسمين صبري وهي تضع غطاء على رأسها حيث حرصت على الترحيب بالكثير من الأشخاص الذين كانوا في استقبالها، ونالت إطلالتها بالحجاب إعجاب العديد من متابعيها ومحبيها ، وأثنوا على احترامها للمكان والحضور كما يتوجب.

والجدير بالذكر أن المهرجان يختتم فعالياته غدا الأربعاء الموافق 15 ديسمبر الجاري، بحفل تسليم الجوائز ، والعرض العالمي الأول لأحد الأفلام المصرية “برا المنهج” الذي يقوم ببطولته الفنان المصري ماجد الكدواني ومن إخراج عمرو سلامة

vernas hefzy

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