ياسمين صبري تخطف الأنظار بالحجاب في السعودية!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق وصول الفنانة المصرية ياسمين صبري إلى المملكة ، من أل حضور حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ، وظهرت الفنانة ياسمين صبري وهي تضع غطاء على رأسها حيث حرصت على الترحيب بالكثير من الأشخاص الذين كانوا في استقبالها، ونالت إطلالتها بالحجاب إعجاب العديد من متابعيها ومحبيها ، وأثنوا على احترامها للمكان والحضور كما يتوجب.
والجدير بالذكر أن المهرجان يختتم فعالياته غدا الأربعاء الموافق 15 ديسمبر الجاري، بحفل تسليم الجوائز ، والعرض العالمي الأول لأحد الأفلام المصرية “برا المنهج” الذي يقوم ببطولته الفنان المصري ماجد الكدواني ومن إخراج عمرو سلامة