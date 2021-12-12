تحذير عاجل من جوجل بعد اختراق مليون حاسوب شخصي

محاولات الاختراق تتعدد بين الهواتف النقالة والحواسب الشخصية، وهذه المرة كان التحذير مشددا من شركة جوجل العالمية.

وحذرت الشركة مستخدمي الحواسب الشخصية من برامج ضارة تمكنت من اختراق أجهزتهم.

الأمر دفع الشركة لاتخاذ إجراءات ضد عملية القرصنة الكبيرة التي تعتقد أنها أصابت أكثر من مليون جهاز.

ويهاجم عملاق التكنولوجيا «جوجل» ما يسمى «Glupteba botnet»، فهي عبارة عن برامج ضارة.

البرامج تلك معروفة بالتحكم في أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام ويندوز، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ويمكن للمحتالين بعد اختراق الحاسوب الشخصي، سرقة تفاصيل وبيانات الأشخاص.

وكذلك الاستيلاء على العملة المشفرة، وحسبما ذكرت «جوجل»، فإنها عطلت العملية من خلال إنهاء حوالي 63 مليون محرر مستندات جوجل.

والذي اكتشف مشاركته من «Glupteba botnet»، وأكثر من 1100 حساب جوجل، و870 إعلان من الشركة ذاتها.

وقالت جوجل في بيان لها: نحن نتفهم وندرك التهديدات التي تواجه الإنترنت، ونقوم بدورنا للتصدي لها.

وذكرت الشركة أنه “قدمنا الدعوى القضائية إلى المنطقة الجنوبية من نيويورك، بتهمة الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر وانتهاك العلامات التجارية”.

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من جانبه قال جيك مور، خبير الأمن السيبراني: “من النادر أن يتم القبض على أولئك الذين يقفون وراء مثل هذه العمليات”.

“لذلك من الأفضل غالبًا محاربة مثل هذه الأنشطة بتدابير وقائية، كما هو الحال دائمًا مع أي جهاز كمبيوتر”.

وأضاف: “يجب أن يكون لديك برنامج مكافحة فيروسات وإجراء عمليات فحص منتظمة، بالإضافة إلى استبدال كلمات المرور الافتراضية بكلمات مرور فريدة”.