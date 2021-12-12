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بازار للأسر المنتجة في تبوك

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      12 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

تبوك ـ البلاد

أطلقت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك، أمس بالتعاون مع فرع بنك التنمية الاجتماعية بازاراً للأسر المنتجة، بهدف تمكينها من النفاذ إلى السوق عن طريق تهيئة السبل لتسويق منتجاتها، وذلك لمدة 3 أيام بمقر الراقي مول في مدينة تبوك.

يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يعد المظلة الرئيسة لتطوير الأسر المنتجة في المملكة من خلال العمل على تطوير وبناء قدرات الأسر ويعزز دور القطاع الخاص ويقدم الدعم لممارسي الأعمال الحرة وذوي الحرف والمهن والمهارات المتخصصة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تشجيع بيئة ريادة الأعمال، وصناعة جيل منتج يستطيع خلق موارد مالية.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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