بازار للأسر المنتجة في تبوك

تبوك ـ البلاد

أطلقت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك، أمس بالتعاون مع فرع بنك التنمية الاجتماعية بازاراً للأسر المنتجة، بهدف تمكينها من النفاذ إلى السوق عن طريق تهيئة السبل لتسويق منتجاتها، وذلك لمدة 3 أيام بمقر الراقي مول في مدينة تبوك.

يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يعد المظلة الرئيسة لتطوير الأسر المنتجة في المملكة من خلال العمل على تطوير وبناء قدرات الأسر ويعزز دور القطاع الخاص ويقدم الدعم لممارسي الأعمال الحرة وذوي الحرف والمهن والمهارات المتخصصة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تشجيع بيئة ريادة الأعمال، وصناعة جيل منتج يستطيع خلق موارد مالية.