ولي العهد وملك البحرين يستعرضان العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين

البلاد : واس
وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية.
🎥مراسم استقبال رسمية لسمو #ولي_العهد في قصر الصخير في العاصمة البحرينية #المنامة بمناسبة زيارته الرسمية.https://t.co/mPiWMekomB#ولي_العهد_في_البحرين pic.twitter.com/tZldu9gftc
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 9, 2021
وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار قاعدة الصخير الجوية، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.
كما كان في استقبال سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء في الحكومة البحرينية.
📸 مراسم استقبال رسمية لسمو #ولي_العهد في قصر الصخير في العاصمة البحرينية #المنامة بمناسبة زيارته الرسمية.https://t.co/mPiWMekomB#ولي_العهد_في_البحرين pic.twitter.com/kYvtaCBdcw
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 9, 2021
وتوجه سمو ولي العهد وجلالة ملك البحرين، في موكب رسمي إلى قصر الصخير، حيث اصطف على جانبي الطريق مجموعة من أبناء البحرين رافعين أعلام المملكتين ومرددين الأناشيد الوطنية السعودية والبحرينية ترحيباً بمقدم سمو ولي العهد.
📸 #صور
مراسم استقبال رسمية لسمو #ولي_العهد في قصر الصخير في العاصمة البحرينية #المنامة بمناسبة زيارته الرسمية.https://t.co/mPiWMekomB#ولي_العهد_في_البحرين pic.twitter.com/NmJ5gBJngs
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 9, 2021
وقد أجريت لسمو ولي العهد، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكيان السعودي والبحريني، ثم استعرض حرس الشرف، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبًا بسمو ولي العهد.
وفي الصالون الرئيسي بقصر الصخير رحب جلالة ملك البحرين بسمو ولي العهد في زيارته الحالية لمملكة البحرين، فيما عبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لجلالته على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
ونقل سمو ولي العهد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لجلالة ملك البحرين، فيما حمله جلالته تحياته لخادم الحرمين الشريفين.
#ولي_العهد وجلالة ملك مملكة #البحرين يستعرضان العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ويبحثان تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.https://t.co/mPiWMekomB#ولي_العهد_في_البحرين pic.twitter.com/uybRjjyphn
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 9, 2021