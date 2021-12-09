زيادة الطرح الثانوي للاتصالات السعودية

الرياض – البلاد

قرر صندوق الاستثمارات العامة ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات، بالتشاور مع شركة الاتصالات السعودية ، زيادة حجم الطرح العام الثانوي من 100.2 مليون سهم إلى 120 مليون سهم بزيادة قدرها 19.8 مليون سهم إضافي تمثل زيادة بمقدار 20 % من حجم الطرح الذي تم الإعلان عنه .

ووفقا لبيان للصندوق والشركة، سيكون بذلك حجم الطرح النهائي هو 6 % من رأس مال الشركة، مشيرين إلى أن القرار جاء استجابةً للطلب المتزايد الذي شهده الطرح من قبل المستثمرين المحليين والدوليين خلال فترة اكتتاب المؤسسات الذي ينتهي اليوم الخميس.

وأوضحت الشركة أن أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتتبين الأفراد بعد تعديل حجم الطرح هو 12 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.

وكشفت نشرة الإصدار أن الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الشركة للأفراد هو 10 أسهم بنطاق سعري لأسهم الطرح بين 100 ريال و116 ريال للسهم الواحد ، وسيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي غدا الجمعة بناء على نتائج عملية بناء سجل الأوامر من المؤسسات المكتتبة وسيتم التخصيص لجميع المكتتبين بناء على سعر الطرح النهائي وليس سعر الاكتتاب.

وسيتم إعادة الفائض وهو الفرق بين سعر الاكتتاب وسعر الطرح النهائي بالإضافة إلى أي أسهم لم يتم تخصيصها في حال وجدت، كما سيتم رد مبلغ الاكتتاب بالكامل بدون أي تخصيص للأفراد في حال كان السعر النهائي للطرح أعلى من سعر إغلاق السهم اليوم الخميس.