خطر الاختراق يهدد الملايين.. مؤشر صغير ولوحة معلومات يحميانك من الخطر!

خطر الاختراق يهدد الملايين من مستخدمي هواتف الأندرويد، لذا يحاول مطورو الأنظمة الذكية إضافة خصائص هدفها تأمين المتسخدم من «الهاكرز».

يأتي الخطر المحدق من الهاكرز باختراق كاميرا الهاتف أو الميكروفون لكن هناك عدد من الخصائص التي لا يعرفها كثير من المستخدمين.

وبحسب سكاي نيوز، هناك ميزتان متاحتان في هواتف أندرويد، تسمحان بمعرفة التطبيقات التي تحاول استخدام الكاميرا أو الميكروفون للتجسس عليك.

مؤشر صغير أعلى الشاشة

يوفر مطورو جوجل في آخر تحديث لنظام التشغيل Android 12 ميزة مهمة تعد إنذارا بوجود محاولة اختراق.

إذ يظهر رمز صغير للكاميرا أو الميكروفون في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة لإعلام المستخدم بأن أحد التطبيقات يحاول استخدام أي منهما.

وهذا يعني أحيانا أن هناك تطبيقات تحاول التجسس على صاحب الهاتف، بحسب موقع «ladbible».

ومع ذلك، فإن مجرد رؤية أي من الأيقونات لا ينبغي أن يكون مدعاة للقلق.

حيث من المحتمل أن يكون هناك العديد من التطبيقات التي تستخدم الكاميرا والميكروفون بشكل طبيعي.

مثل تطبيقات التصوير أو تسجيل الصوت وإجراء المكالمات.

ولكن عند رؤية الرمز يظهر وقت استخدام تطبيق معين لا يحتاج إلى الوصول الكاميرا أو الميكروفون، يجب إغلاقه فورا والتحقق من أذوناته وحذفه.

لوحة معلومات الخصوصية

بصرف النظر عن الأيقونات التي تظهر أعلى الشاشة عند استخدام الكاميرا أو الميكروفون، يمكن الإطلاع على سجل التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون.

ومتى وأين تم استخدامها بسهولة، إذ تتوفر هذه المعلومات في «لوحة معلومات الخصوصية» داخل «الإعدادات».

عند العثور على ما يثير الشك في هذه لوحة معلومات الخصوصية أو الرغبة في التأكد من عدم وصول أي تطبيقات إلى الكاميرا أو الميكروفون.

يمكن إلغاء تنشيط الميكروفون والكاميرا عبر الهاتف بأكمله في الإعدادات السريعة.

عندما أطلقت جوجل هذا التحديث، قالت: “يتضمن Android 12 ميزات جديدة تمنح مزيدًا من الشفافية حول التطبيقات التي تصل إلى بياناتك”.

“والمزيد من عناصر التحكم حتى تتمكن من اتخاذ خيارات مستنيرة حول مقدار المعلومات الخاصة التي يمكن لتطبيقاتك الوصول إليها”.

وأضافت الشركة: أضفنا مؤشرًا جديدًا إلى أعلى يمين شريط الحالة لديك حتى تعرف متى تصل تطبيقاتك إلى الميكروفون أو الكاميرا.

وإذا كنت ترغب في إزالة وصول التطبيق إلى هذه المستشعرات للنظام بأكمله، فافعل ذلك من خلال الإعدادات السريعة.

جدير بالذكر أنم أجهزة أيفون التي تنتجها شركة أبل الأمريكية تتمتع بميزة مماثلة، تم إصدارها مع تحديث iOS 14 في سبتمبر من العام الماضي.