الرياضة لمدة 4 أعوام .. الفرنسي دينارت مدرباً لأخضر اليد

الدمام- حمود الزهراني

أتم مركز التدريب السعودي الأولمبي اليوم الاثنين إجراءات التعاقد مع الفرنسي “ديديه دينارت” لتولي الإشراف الفني على المنتخب السعودي الأول لكرة اليد لمدة أربعة أعوام؛ حيث تمت مراسم التوقيع في مركز الملك عبدالعزيز الوطني “إثراء” بحضور الرئيس التنفيذي لمركز التدريب السعودي “مات فيفر” ورئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد “فاضل النمر”. ويعتبر ديدييه دينارت أحد أفضل المدافعين في تاريخ كرة اليد، بإمتلاكه خبرة رياضية كبيرة امتدّت إلى 379 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي، محققًا خلالها الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية مرّتين على التوالي (بكين 2008، لندن 2012)، إضافة إلى تحقيقه بطولة العالم ثلاث مرات (2001 ، 2009 ، 2011)، وبطولة أوروبا مرتين (2006 ، 2010)، كما اشتملت إنجازاته على تحقيق دوري أبطال أوروبا ثلاث مرّات (2003 ، 2006، 2008)، والدوري الفرنسي خمس مرّات (1998، 1999 ، 2000 ، 2002 ، 2003). وقد أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النّمر على أن التعاقد مع “دينارت” يأتي تأكيدًا للدعم الذي يحظى به الاتحاد من مركز التدريب السعودي الأولمبي وقال:” سعداء جدًا بأن تكون كرة اليد هي ضمن الرياضات التي تم اختيارها لتكون جزءًا من احتضان مركز التدريب للرياضيين النخبة، ما يؤكد تميّز هذه الرياضة، وتحقيقها للإنجازات بإسم الوطن.” وأضاف النمر:” إن التعاقد مع مدير فنّي عالمي بحجم دينارت يعد إضافة كبرى ليس على مستوى كرة اليد فقط، بل على مستوى الرياضة السعودية، فهو يمتلك سجلًا رياضيًا حافلًا بالإنجازات، وبإذن الله، يكتمل هذا السجل بتحقيق الإنجازات مع منتخبنا الوطني.” من جانبه، قال ديديه دينارت: سعيدٌ جدًا بهذا التعاقد، وبأن أكون جزءًا من أسرة كرة اليد السّعودية، وآمل بأن أسخّر خبرتي السابقة لمساعدة المنتخب السعودي للوصول إلى كأس العالم، ومن ثم تحقيق نتائج إيجابية تعكِس هذا العمل والدعم المستمر الذي تحظى به كرة اليد من مركز التدريب السعودي الأولمبي والاتحاد السعودي لكرة اليد.” أمامنا مهمّة صعبة خلال الفترة المقبلة، والتي تتمثل بخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، لكننا نحظى بعاملٍ إيجابي هام وهو اللعب على أرضنا وبين جماهيرنا، وسنسعى جاهدين لأن نحوّل هذا الدعم الإيجابي إلى واقع بتحقيق الإنجازات للرياضة السعودية.”