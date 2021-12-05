(أوبك بلس) تنهي مسار هبوط الأسعار

عواصم – وكالات

تواصل أسعار النفط إنهاء منحنى تراجع الأسعار، واستعادة مكاسبها بعد إعلان (أوبك بلس) إنها ستراجع خططها لزيادة الإنتاج قبل اجتماعها التالي المقرر، في حال أضعفت السلالة الجديدة أوميكرون من فيروس كورونا، الطلب في الأسواق العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.55 دولار بما يعادل 3.66% إلى 72.22 دولار للبرميل ، كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.31 دولار أو 3.47% إلى 68.81 دولار للبرميل.

وكانت مجموعة “أوبك بلس” قد أعلنت في اجتماعها مؤخرا خططها لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً في شهر يناير المقبل، وهي نفس سياسة الإمدادات المعلنة سابقًا ، لكنها أشارت في نفس الوقت إلى أن الاجتماع يظل في حالة انعقاد انتظارًا لمزيد من التطورات فيما يتعلق بمستجدات المتحور ومواصلة مراقبة السوق عن كثب وإجراء تعديلات فورية إذا لزم الأمر.ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمجموعة “أوبك بلس” في الرابع من يناير المقبل.