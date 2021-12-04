طريقة عمل خبز التفاح بثلاث مكونات فقط

بدون بيض وبدون خميرة وبدون زبدة طريقة عمل خبز التفاح السهل والسريع بثلاث مكونات فقط

المقادير اللازمة

2 كوب (250 جم) دقيق ذاتي الرفع

كوب (250 جم) عصير تفاح

نصف كوب حليب أو حليب مكثف محلى

طريقة العمل

يسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت

قومي بتبطين صينية خبز مقاس 8 × 4 بوصة بورق الزبدة

في وعاء خلط كبير أضيفي الدقيق وعصير التفاح والحليب

اخفقي حتى تمتزج جميع المكونات بالكامل ولا يبقى أي طحين في الخليط

يسكب المزيج في صينية الرغيف المعدة

ضعيها في منتصف الفرن واخبزيها لمدة 45-50 دقيقة أو حتى ينضج الخبز

عندما ينضج الخبز يجب أن يكون لونه بنياً ذهبياً من الأعلى وعندما تضغطي على السطح يجب أن يرتد للخلف ويخرج عود أسنان نظيف

دعي الخبز يبرد قبل تقطيعه وتناوله

يمكن تناول الخبز كما هو أو تحميصه

يمكنك أيضًا إضافة سبريد مفضل

ويمكن تخزين الخبز في حاوية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة لمدة يوم أو يومين أو في الثلاجة أو الفريزر لفترة أطول