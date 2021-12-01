المحليات

مصادرة 3 طن خضروات من البسطات العشوائية بجدة

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع الآخر / 1443 هـ       1 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

واصلت بلدية الجامعة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة حملاتها الرقابية بجولات ميدانية مكثفة بهدف مكافحة الظواهر السلبية وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لمنع المخالفات ومكافحة “البيع العشوائي” في الطرق وداخل الأحياء، وأسفرت مصادرة (3) طن من الخضروات والفواكه.

وأوضح رئيس بلدية الجامعة م. مراد عبد الله الحكم أن الفرق البلدية نفذت أعمال إزالة بسطات الخضراوات والفواكه حيث جرى حجز 6 من السيارات المستخدمة من قبل الباعة الجائلين بشارع عبد الله سليمان بجوار مسجد بن لادن مضيفا أنه جرى تسليم الكميات المصادرة للجمعيات الخيرية.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المقُدم للسكان وحفاظا على المنظر العام والشكل الحضاري من الممارسات العشوائية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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