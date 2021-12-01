مصادرة 3 طن خضروات من البسطات العشوائية بجدة

جدة : البلاد

واصلت بلدية الجامعة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة حملاتها الرقابية بجولات ميدانية مكثفة بهدف مكافحة الظواهر السلبية وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لمنع المخالفات ومكافحة “البيع العشوائي” في الطرق وداخل الأحياء، وأسفرت مصادرة (3) طن من الخضروات والفواكه.

وأوضح رئيس بلدية الجامعة م. مراد عبد الله الحكم أن الفرق البلدية نفذت أعمال إزالة بسطات الخضراوات والفواكه حيث جرى حجز 6 من السيارات المستخدمة من قبل الباعة الجائلين بشارع عبد الله سليمان بجوار مسجد بن لادن مضيفا أنه جرى تسليم الكميات المصادرة للجمعيات الخيرية.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المقُدم للسكان وحفاظا على المنظر العام والشكل الحضاري من الممارسات العشوائية.