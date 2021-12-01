“نيوم” تؤسس أول شبكة تنقل بالمركبات الطائرة

البلاد : متابعات

أعلنت “نيوم” توقيع مذكرة شراكة مع شركة “Volocopter”، لتأسيس شركة لتصميم وتنفيذ وتشغيل أول نظام تنقل عمودي عام حسب الطلب في نيوم.

ويدمج المشروع المشترك خدمات التاكسي الجوي والخدمات اللوجستية مع منظومة نيوم للتنقل العام المتعدد الوسائط، والخالي من الانبعاثات.

وستكون الشركة الجديدة هي المشغل الوحيد لطرق النقل العام الأولية في نيوم، وستعمل على تمكين نظام eVTOL الخاص بخدمات الهبوط والإقلاع الكهربائي وتقديم خدمات التنقل العمودي، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، والنقل في الحالات الطارئة ولأغراض السياحة.

وأكدت “نيوم” أنها طلبت 15 طائرة من طراز “فولوكوبتر”، لبدء عمليات الطيران الأولية خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.

وقال الرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر: “التنقل هو أحد الركائز الأساسية التي تتم مراعاتها عند تصميم المدن والبنية التحتية الحضرية للقرن الحادي والعشرين. ومن خلال هذا المشروع المشترك مع فولوكوبتر، سوف نبرهن للعالم على أن نيوم هي المنطقة المثلى لتطبيق مشاريع التنقل الجوي بشكل سريع بين المناطق الحضرية ولإنشاء نظام بيئي متكامل للتنقل العمودي. وتتمثل مهمة نيوم في أن تصبح مختبراً عالمياً حياً للتنقل في المستقبل، ونحن متحمسون جداً لرؤية ما يحمله المستقبل أثناء مسيرة نمونا”.

ويتوج التعاون المشترك بين نيوم وفولوكوبتر، الشركة الرائدة في مجال التنقل الجوي الحضري، بتصميم وتطوير نظام تنقل عام ثلاثي الأبعاد بالكامل، وتطوير الحلول التقنية والتنظيمية والبنية التحتية لنظام eVTOL الخاص بخدمات التنقل الكهربائي العمودي في جميع أنحاء نيوم. وسيقدم المشروع المشترك خدمات تنقل عمودية بوصفها جزءاً لا يتجزأ من منظومة التنقل العام المتعدد الوسائط في نيوم، ذات انبعاثات صفرية، ويوفر شبكة ربط سلسة للمسافرين والسلع.

وأوضح فلوريان لينيرت، رئيس قطاع التنقل في نيوم، قائلاً: “نحن متحمسون وفخورون للغاية بهذه الشراكة مع فولوكوبتر لإطلاق رحلات التنقل العمودي على أرض الواقع في نيوم. إن فولوكوبتر شركة عالمية رائدة في مجال الابتكار ومتخصصة في صناعة eVTOL في قطاع التنقل الكهربائي، كما أن هذه الشراكة تمثل الخيار الأنسب لتحقيق أهدافنا الطموحة بإنشاء أول منظومة تنقل مستدامة عامة ومتكاملة وسلسة على مستوى العالم. وستتيح لنا خبرة فولوكوبتر وتجربتها ورؤيتها الفرصة لقيادة قطاع تصميم وتنفيذ خدمات التنقل الكهربائي العمودي. وإنني أتطلع بشغف إلى إحداث قفزة وتقدمًا مشتركًا في قطاع التنقل”.

واتفقت كل من فولوكوبتر ونيوم، على طلب أولي من 10 طائرات ركاب من طراز فولو سيتي VoloCity و5 طائرات لوجستية من طراز فولو درون VoloDrone لدعم عمليات التشغيل المبكر لعمليات الطيران.

ومن المتوقع أن يبدأ المشروع المشترك في توسيع أنشطته في بداية عام 2022م، لاحتضان حركة التنقل الجوي الحضري UAM في المنطقة، وإنشاء نظام بيئي للتنقل العمودي. وتجسد هذه الشراكة مهمة نيوم الرامية إلى أن تكون مختبراً حياً للتنقل في المستقبل ومركزاً للتميز في مجال الابتكار والصناعة لخدمات التنقل الكهربائي العمودي.

وتعليقاً على هذه الشراكة الجديدة، قال كريستيان بوير، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في فولوكوبتر: “نحن متحمسون لهذه الشراكة مع نيوم عبر الشراكة الجديدة التي أنشأناها معاً. وهذه فرصة لا تتكرر حيث سنكون جزءاً أساسياً في تصميم وتشغيل نظام بيئي جديد تمام من الألف إلى الياء لخدمات التنقل الجوي في المناطق الحضرية. وبصفتنا شركة رائدة في هذا القطاع، نشعر بالفخر في فولوكوبتر، بأن نكون الشريك الموثوق به لتحقيق الرؤية الطموحة لنيوم”.

وتمثل خدمات التنقل العمودي عنصراً حيوياً في تحقيق رؤية نيوم لقطاع التنقل، وتمكين نقل الأفراد والسلع بالاستخدام الأمثل للبنى التحتية. وستكون خدمات التنقل العمودي محور ربط مدينة «ذا لاين» الحضرية ومدينة “أوكساچون” الصناعية وغيرها من الوجهات الإقليمية، والتي تراعي رؤية نيوم في الحفاظ على الطبيعة من خلال الاستخدام الأمثل للأراضي وتطوير البنى التحتية المتقدمة.

وتعمل “نيوم” على تنفيذ أول نظام للتنقل المستدام والمترابط بسلاسة، ويعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100%، وبمستويات انبعاثات صفرية للمركبات عبر جميع وسائل التنقل الحضرية والإقليمية. وستعيد نيوم تشكيل مستقبل قطاع التنقل من خلال الدمج المحكم للبنية التحتية الذكية المتقدمة وأنظمة النقل المتقدمة مع حلول التنقل الفعاّلة والمشتركة والمؤتمتة، لتغيير مفهوم المدن المتمحورة حول السيارات. ومن خلال عملها مع مجموعة من شركاء الابتكار، ستطلق نيوم خدمات التنقل الكهربائي المشتركة، والمركبات الترددية المستقلة، والقوارب الكهربائية، والدرونز لخدمات التوصيل، إلى جانب مراكز التنقل التي تعمل بالطاقة الشمسية.