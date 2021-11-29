كريم عبد العزيز: ماجد الكدواني نعمة في حياتي ..ومنى زكي لن تتكرر!

في حوار أجراه معه الناقد المصري طارق الشناوي على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تطرق النجم المصري كريم عبد العزيز بالحديث عن صديقه النجم ماجد الكدواني ومدى علاقة الصداقة القوية التي تربطهم ببعض قائلا “ماجد الكدوانى حاجة كبيرة أوى عندى، هو أخويا وحبيبى وفنان حقيقى وصاحب صحبة، وميسبكش فى أزمة وهو نعمة فى حياتى، وماجد تركيبة كبيرة”.
كما أشار النجم كريم عبد العزيز أن السر وراء ظهوره بالشارب يعود لدوره في فيلم “كيرة والجن” ، فهو يقوم حاليا بتصويره، أما عن مسلسل الاختيار الجزء الثالث الذي من المفترض عرضه في شهر رمضان القادم، قال عبد العزيز أنه سيدخل التصوير في الفترة القادمة ، لكن ليس لديه أي معلومات للدور من الممكن أن يعلن عنها.
وبالنسبة لتسليم الفنانة منى زكي جائزة فاتن له ، كشف كريم عبد العزيز أنه لم يكن يعلم حتى اللحظة الأخيرة أن منى زكي هي التي سوف تسلمه الجائزة وقال “تفاجأت لما جيت المهرجان أن منى زكى هى اللى هتسلمنى الجائزة، ومنى كانت بدايتنا سوا وبدأت رحلة ما بينا وفى ناس بتجيلك مرة واحدة فى الحياة هى منى زكي، وفرحتى أنها اللى قدمت ليا الجائزة فرحة من القلب”.
يذكر أن النجم كريم عبد العزيز شارك في العديد من الأفلام السينمائية التي أخرجها والده، وبعد سنوات من عمله كممثل خلال طفولته، درس الإخراج بمعهد السينما وتخرج عام 1997، ليستأنف مشواره الفني من جديد، إذ عمل لفترة وجيزة كمساعد مخرج، ومن ثم قرر العودة إلى لتمثيل، وكانت انطلاقته الحقيقية من خلال مسلسل “امرأة من زمن الحب”.
وتوالت عليه الأعمال بعد ذلك، وحظي بفرصة التمثيل بجانب الفنان الكبير الراحل أحمد زكي، من خلال فيلم “اضحك الصورة تطلع حلوة” (1998)، وبدأ بعدها مرحلة جديدة من مشواره شارك فيها العديد من أبناء جيله الذين استطاعوا أن يصبحوا نجوما في وقتنا الحالي، حيث حقق نجاحا كبيرا من خلال مشاركته في فيلم “عبود على الحدود”، الذي أخرجه شريف عرفة عام 1999، وقام ببطولته الفنان الراحل علاء ولي الدين، وبدأ مرحلة جديدة من مشواره كان فيها بطلا لجميع الأعمال التي توالت بعد ذلك والتي حققت نجاحا وصدى لدى الجمهور، ورغم أنه مُقل في الدراما التلفزيونية، إلا أن أعماله كانت ناجحة أيضًا، أحدثها هو “الاختيار 2” في موسم رمضان 2021.