إياد نصار.. نحارب الإرهاب بثقافة السينما والفن!

خلال ندوة نقاشية بعنوان “مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة لي الدراما الرمضانية”، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ43، بدار الأوبرا بالقاهرة، قال الفنان إياد نصار ” أننا قدمنا دراما الحرب على الحرب في مسلسل “الاختيار” فنحن نحارب الإرهاب بالسينما والأدوات التلفزيونية فكان يجب أن نعلم جيل كامل ما حدث وهذا طبقناه في فيلم الممر ومسلسل الاختيار. “
بينما قال مخرج المسلسل بيتر ميمي إنه يشعر بالقلق من التحضير لمسلسل الاختيار الجزء الأول وكذلك الجزء الثاني، مشيرا إلى أن الجزئين توثيق لفترة مهمة من تاريخ مصر.
وأضاف أن الجمهور أحب العمل وهو رسالة وعي لجيل لم يشاهد هذه الفترة من عمر مصر، مشيرا إلى أن المسلسل وثيقة كي نذكر الناس بما حدث وأنا اتفاجئت بأشياء لم أكن أعلمها خلال هذه الفترة فنحن رصدنا الواقع كما هو.
كما أوضح الفنان إياد نصار إنّ جزئي مسلسل الاختيار، وكل الأعمال الدرامية والفنية المشابهة له نسعى لتقديمها بتميّز وكل جد وإخلاص، حيث لا نُكرّم الأبطال الذين يحاولون في كل لحظة بكل جهدهم وصبرهم أن يحموا ويدافعوا عن هذا الوطن العظيم مصر فقط، ولكنا أيضًا لنوثق ونؤرّخ لمرحلة تاريخية مهمة تستحق أن تُحفظ في التاريخ وتدرّس بعد ذلك للجميع، وأن يعرف ويدركها الأطفال في هذه السنوات، ويعرفها جيدًا كل الأجيال الشابة القادمة بالوطن، وخاصة أنّ وعيهم يزداد وينمو ويكبر أكثر كل لحظة، ويجب أن يقف الطفل جيدًا على تاريخ بلاده، وهو يرغب في المعرفة ويبحث عنها بكل الوسائل.