آخر سقا في مصر.. تمنيت زيارة بيت الله الحرام وأكرمني بها!

تعد مهنة السقا من أقدم المهن في مصر القديمة مثل القرداتي والاسكافي وغيرها، قد اندثرت هذه المهن مع تطور الزمن ، وذلك يعود إلى اختراع الالات والمعدات التي تحل محلها ، فهناك اجيال لا تعرف شئ عن هذه المهن ، وقد استطعنا في صحيفة البلاد أن نلتقي بآخر سقا في مصر “عم عبد الحميد” الذي يتميز بملابسه المميزة ووجهه البشوش والمبتسم دائما.
في البداية أخبرنا عم عبد الحميد ، أنه من مواليد عام 1950 ، من مدينة أسوان في جنوب مصر، لديه 7 ابناء ، وانه لم يختار مهنة السقا ولكنها هي التي اختارته ، فقد ورثها عن والده الذي ورثها هو الاخر عن جده ، وقال أنه يتمنى أن يرثها أحد ابناءه ايضا.
أوضح عم عبد الحميد أنه عندما كان في سن الثلاثين من عمره طلب من والده أن يعمل سقا في الموالد دون مقابل مادي ، لكن والده رفض في بداية الأمر ، لأن المهنة شاقة ومتعبة ، ولكن في النهاية رضخ الأب لطلب الابن واعطاه “القربة” المصنوعة من جلد الماعز وهى تصنع من هذا الجلد لانه ( لديه القدرة على حفظ برودة الماء لأفضل فترة ممكنة).
وأشار عم عبد الحميد أن هناك بعض الاختبارات التي يخضع لها السقا قبل مزاولة المهنة وهي أن يحمل كيسا من الرمال يصل وزنه إلى 30كجم لمدة 3 أيام واقفا دون أن يجلس أو يأخذ قسط من الراحة.
وعن يوم العمل يقول عم عبد الحميد أنه يبدأ يومه عند استيقاظه مع صلاة الفجر ويؤدي الفريضة ثم يملأ القربة الجلدية بالمياه من الصنبور وعليها قطرات من ماء الورد ويتجول في مناطق مثل شارع المعز والحسين والسيدة زينب .
تمنى عم عبد الحميد طوال فترة عمله كسقا أن يزور بيت الله الحرام ، وبالفعل أكرمه الله بزيارة بيته ، وزاد الله من فضله بأنه سقي الناس من القربة من ماء زمزم ، فقد كان جده في السابق يركب على الجمل ويأخذ القربة ومعها الزواد ويضعها خلف رأس الجمل ويذهب إلى بيت الله ومسجد رسول الله ويمكث هناك 3 أشهر لسقاية الناس ذهابا أيابا ، وهذه القربة ورثها عم عبد الحميد عن والده و عن جده .
وفي النهاية يقول عم عبد الحميد أنه لا يمتهن مهنة أخرى غير مهنة السقا ويتمنى أن يظل سقا ما تبقى من عمره حتى الممات ، ويتمنى أن يرث أحد ابناءه هذه المهنة ويحمل قربه والده وجده التي يصل عمرها حوالي 150 عاما فهي خير شاهد على تاريخ هذه المهنة .