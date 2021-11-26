طريقة عمل ماربل كيك بالفول السوداني

وصفة الماربل كيك او الكيك الرخامي بالفول السوداني

المقادير اللازمة

1/2 كوب زبدة غير مملح بدرجة حرارة الغرفة

كوب سكر

كوب سوداني محمص بدون ملح مقشر ومجروش خشن

ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني

3 بيضات كبيرة

2 ملعقة صغيرة فانيليا

1 3/4 كوب دقيق كيك

1.5 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2/3 كوب حليب

نصف كوب شوكليت شيبس

2 ملعقة كبيرة ماء ساخن

طريقة العمل

في وعاء اخفقي الزبدة والسكر معًا حتى يصبح المزيج خفيفًا حوالي 5 دقائق

أضيفي البيض والفانيليا واخلطيهم حتى يصبح المزيج ناعم

في وعاء منفصل اخفقي الدقيق والبيكنج باودر وزبدة الفول السوداني معًا

يضاف خليط الدقيق الجاف إلى الخليط الرطب بالتناوب مع الحليب ويخلط حتى يتجانس تمامًا

أخرجي ثلث الخليط في وعاء منفصل واتركيه جانبا

في وعاء صغير آخر أضيفي الشوكليت شيبس والماء واخلطيهم حتى يصبح المزيج ناعمًا

يسكب مزيج الشوكولاتة في وعاء الخليط المحفوظ ويخلط حتى يصبح ناعم

لتجميع الكيكة تسكب نصف عجينة خليط الفانيليا في صينية مدهونة ومرشوشة بالدقيق

ضعي ملاعق كبيرة من خليط الشوكولاتة على الوجه دون نثرها

ثم نسكب الكمية المتبقية من خليط الفانيليا فوق طبقة الشوكولاتة

ضعي ملاعق كبيرة من خليط الشوكولاتة المتبقي على الوجه

استخدم سيخ أو سكين لتقليب العجين معًا

اخبزيها على حرارة 350 درجة لمدة 45-50 دقيقة أو حتى يخرج عود أسنان من المنتصف نظيفًا

دعي الكيك يبرد لمدة 10 دقائق

ثم أخرجيها من المقلاة وضعيها على رف التبريد واتركيها تبرد تمامًا.

تغطي بالشوكولاتة والفول السوداني المحمص او زبدة الفول السوداني وتقدم بحسب الرغبة