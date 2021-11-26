طريقة عمل ماربل كيك بالبندق

وصفة الماربل كيك او الكيك الرخامي بالبندق المجروش

المقادير اللازمة

1/2 كوب زبدة غير مملح بدرجة حرارة الغرفة

كوب سكر

3 بيضات كبيرة

كوب بندق مجروش خشن

2 ملعقة صغيرة فانيليا

1 3/4 كوب دقيق كيك

1.5 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2/3 كوب حليب

1/4 كوب مسحوق كاكاو

2 ملعقة كبيرة ماء ساخن

طريقة العمل

في وعاء اخفقي الزبدة والسكر معًا حتى يصبح المزيج خفيفًا حوالي 5 دقائق

أضيفي البيض والفانيليا واخلطيهم حتى يصبح المزيج ناعم

في وعاء منفصل اخفقي الدقيق والبيكنج باودر والبندق معًا

يضاف خليط الدقيق إلى الخليط الرطب بالتناوب مع الحليب ويخلط حتى يتجانس تمامًا

أخرجي ثلث الخليط في وعاء منفصل واتركيه جانبا

في وعاء صغير آخر أضيفي مسحوق الكاكاو والماء واخلطيهم حتى يصبح المزيج ناعمًا

يسكب مزيج الشوكولاتة في وعاء الخليط المحفوظ ويخلط حتى يصبح ناعم

لتجميع الكيكة تسكب نصف عجينة خليط الفانيليا في صينية مدهونة ومرشوشة بالدقيق

ضعي ملاعق كبيرة من خليط الشوكولاتة على الوجه دون نثرها

ثم نسكب الكمية المتبقية من خليط الفانيليا فوق طبقة الشوكولاتة

ضعي ملاعق كبيرة من خليط الشوكولاتة المتبقي على الوجه

استخدم سيخ أو سكين لتقليب العجين معًا

اخبزيها على حرارة 350 درجة لمدة 45-50 دقيقة أو حتى يخرج عود أسنان من المنتصف نظيفًا

دعي الكيك يبرد لمدة 10 دقائق

ثم أخرجيها من المقلاة وضعيها على رف التبريد واتركيها تبرد تمامًا

يقلب شوكولاتة مذوبة في قليل من الكريمة الساخنة ثم تترك لتبرد ويوضع بها بندق مفروم وتغطي الكيكة وتقدم او تزين بحسب الرغبة وتقدم