صحة و عافية الروبيان يقاوم السرطان ويكافح الشيخوخة !

يعتبر الروبيان من المأكولات الغنية والصحية التي تحتوي على العديد من الفوائد ، فهو يعمل على تنظيم عمل الأنزيمات لأنه مصدر غني بالمعادن مثل الزنك والسيلينيوم وهما من المعادن المهمة جدا لتنشيط الانزيمات وتنظيم عملها لإتمام العمليات الحيوية والتفاعلات الكيميائية. كما يساعد في مقاومة السرطانات لأنه غني بنسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة، وتشير العديد من الدراسات إلى كون الأشخاص الذين يتناولون كميات من السيلينيوم أقل عرضة من غيرهم لخطر الوفاة جراء الإصابة بالسرطان. كما يدعم الروبيان تكوين الخلايا الحمراء في جسمك ، فهو غني بفيتامين أ المهم لتطوير خلايا الدم الحمراء، كما ينشط الجينات المهمة لتطوير الخلايا الجذعية، ويساعد الخلايا الحمراء في الوصول إلى الحديد الذي تحتاجه لنقل الأكسجين. كما يعد الروبيان أو الجمبري مصدرا مهما لفيتامين ب 12 المهم لخلايا الدم الحمراء والأعصاب. كما يساعد الجمبري في فقدان الوزن كونه غني بالزنك ، كما يعزز من صحة البشرة والشعر ويقي من علامات الشيخوخة لأنه غني بمضادات الأكسدة .