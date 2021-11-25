أمانة جدة تصادر 4طن من الخضروات

جدة : البلاد

نفذت بلدية أبرق الرغامة الفرعية، حملة لإزالة البسطات العشوائية وغير النظامية والتي أسفرت عن مصادرة (4) طن من الخضروات والفواكه ، وذلك استمراراً لجهود أمانة محافظة جدة في مكافحة التشوه البصري ومنع “البيع العشوائي”

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة الفرعية خليل حمود الزهراني، أن الفرق البلدية نفذت حملة رقابية ميدانية موسعة على الباعة المتجولين الذين ينتشرون على الأرصفة والشوارع في بالنطاق حيث تم عمل مسح كامل لجميع مواقع تجمعات الباعة الجائلة بالطرقات والساحات جرى خلالها إزالة (17) بسطة عشوائية للخضروات والفواكه ومصادرة المحتويات وتسليمها للجمعيات الخيرية، إلى جانب تنظيف تلك المواقع من أثر المخلفات.