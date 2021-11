رونالدينيو إلى السجن مُجددًا.. ماذا حدث؟

يواجه أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو عقوبة السجن من جديد بعد أن مثل أمام محكمة محلية بالبرازيل في الـ11 من نوفمبر الحالي في قضية تتعلق بديون هائلة على عاتقه لخطيبته السابقة، بريسيلا كويلو.

ومنحت المحكمة رونالدينيو (40 عامًا) مهلة قانونية حتى الأول من ديسمبر المقبل لسداد الديون ليتحاشى عقوبة السجن ومصادرة أملاكه.

وكانت خطيبة رونالدينيو قد رفعت قضية في أكتوبر الماضي تطالبه بسداد قيمة ديون متأخرة قدرّتها وسائل إعلام بنحو 500 ألف دولار.

وتعرض رونالدينيو إلى السجن المشدد لمدة شهر في مارس 2020 بدولة باراغواي لحيازته جواز سفر مزور أثناء زيارة إلى الدولة الجارة للبرازيل.

وأفرج لاحقًا عن رونالدينيو وشقيقه بكفالة مالية لم يتم الكشف عن قيمتها الحقيقة، وترجح مصادر أنه وصلت إلى 250 ألف دولار.

Inmates were in tears as they held a barbecue to say goodbye to Ronaldinho before he left prison in Paraguay this week, sources have told ESPN: https://t.co/34kkBEn5R0 pic.twitter.com/zBm2daCP6j

— ESPN FC (@ESPNFC) April 9, 2020