الرياضة

رونالدينيو إلى السجن مُجددًا.. ماذا حدث؟

محمد ابو الوفاaccess_time19 / ربيع الآخر / 1443 هـ      24 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
رونالدينيو إلى السجن مجددا

يواجه أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو عقوبة السجن من جديد بعد أن مثل أمام محكمة محلية بالبرازيل في الـ11 من نوفمبر الحالي في قضية تتعلق بديون هائلة على عاتقه لخطيبته السابقة، بريسيلا كويلو.

ومنحت المحكمة رونالدينيو (40 عامًا) مهلة قانونية حتى الأول من ديسمبر المقبل لسداد الديون ليتحاشى عقوبة السجن ومصادرة أملاكه.

وكانت خطيبة رونالدينيو قد رفعت قضية في أكتوبر الماضي تطالبه بسداد قيمة ديون متأخرة قدرّتها وسائل إعلام بنحو 500 ألف دولار.

وتعرض رونالدينيو إلى السجن المشدد لمدة شهر في مارس 2020 بدولة باراغواي لحيازته جواز سفر مزور أثناء زيارة إلى الدولة الجارة للبرازيل.

وأفرج لاحقًا عن رونالدينيو وشقيقه بكفالة مالية لم يتم الكشف عن قيمتها الحقيقة، وترجح مصادر أنه وصلت إلى 250 ألف دولار.

 

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