مائدة مستديرة تناقش آثار تغير المناخ على الموارد المائية في المنطقة العربية

القاهرة : متابعات

عُقِدَت الاثنين المائدة المستديرة السادسة رفيعة المستوى المعنية بالسياسات، التي نَظّمتها جامعة الدول العربية بالقاهرة، “افتراضياً”، بالتعاون مع الحكومة اليابانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمناقشة وتقييم آثار تغير المناخ على الموارد المائية في المنطقة العربية وانعكاساته على التنمية الإقليمية.

وأكد المشاركون في المائدة المستديرة أن المخاطر المناخية ستؤدي بشكلٍ مباشر إلى تفاقم التحديات الكبيرة المتعلقة بالمياه التي تواجهها الدول العربية التي تعد أكثر منطقة تعاني من ندرة المياه في العالم.

وحَذّروا من التداعيات الخطيرة لتفاقم تدهور الأمن المائي على الاقتصاد، والاستقرار الاجتماعي والمعيشي، ولا سيما الفئات الضعيفة التي تتأثر أكثر من غيرها في بلدان المنطقة.

ودعا المشاركون في المائدة المستديرة إلى إدارة الموارد المائية في المنطقة بشكلٍ مستدام وعقلاني، مشددين على ضرورة معالجة المخاطر المناخية والانتقال إلى نماذج التنمية الأكثر مراعاة للبيئة.