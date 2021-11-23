العسل الأسود كنز من الفوائد.. يحمي من السرطان والنوبات القلبية!

يعمل تناول العسل الأسود بشكل منتظم على منع الإصابة بالسرطان وتقليل علامات الشيخوخة ، كما أنه يعمل على تقوية جهاز المناعة وهو ما أكد عليه موقع هيلث لاين في تقرير خاص بفوائد العسل الأسود للجسم.
كما أنه يخفض نسبة الكوليسترول في الدم ، لأن تناول العسل الأسود بشكل منتظم يمنع من مخاطر ارتفاع نسب الكوليسترول، كما أنه يقللل من آلام المعدة، وقد أشار الموقع أيضا أنه يمكن استخدام العسل الاسود بدلا من السكر المكرر حيث يحافظ على صحة الجسم.
وأوضح التقرير أن العسل الأسود يحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة التي تجعله كغذاء ودواء في نفس الوقت لانه يعمل على تعزيز جهاز المناعة .
كما أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من الحديد والتي تحمي الدم من التعرض للإصابة بفقر الدم أو الأنيميا، حيث يجعله من الأطعمة المهمة للأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد.
كما يساهم العسل الأسود في تقليل فرص الإصابة بالنوبات القلبية ، كما أثبتت الدراسات الحديثة أنه يحافظ على مستوى ضغط الدم والحد من تعرضه للارتفاع .
لكن ينصح الخبراء مرضى السكري بعدم الإفراط في تناوله واستشارة الطبيب المختص قبل تناوله حتى لا يتسبب في ارتفاع نسبة سكر الدم مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة لمريض السكري.