أمين جدة يطلق منتدى الجودة الثالث تحت شعار جوّد

جدة : البلاد

أطلق معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي اليوم فعاليات منتدى الجودة الثالث تحت شعار “جوّد” ، كما دشن منصة “رواشين” بالتزامن مع الأسبوع الوطني للجودة، فيما افتتح المعرض المصاحب الذي يحتضن عددًا من الجهات والمؤسسات للتعريف بأنشطتها المختلفة.

وأوضح معاليه أن هدف منتدى “جوّد” هو تأكيد مفهوم الجودة وترسيخ مفهومها والعمل بجودة وإتقان، مؤكدًا أن أمانة جدة تعمل لتطوير الكفاءات بدعم من الوزارة في تقديم البرامج التدريبية لمنسوبي الأمانات لتحسين القدرات البشرية وتطويرها.

بعد ذلك افتتح رئيس المجلس السعودي للجودة الدكتور عائض العمري أولى ورش المنتدى تحت عنوان “جوّد إلى 2030″، مؤكداً أهمية الجودة وتطبيق إستراتيجتها تماشياً مع ما تضمنته رؤية المملكة.

ومن المقرر تخصيص تسع ورش يقدمها نخبة من المتخصصين والأكاديميين من خارج الأمانة بإشراف الإدارة العامة للتميز المؤسسي بالأمانة، حيث ستتطرق الجلسات إلى “الجودة” في (إستراتيجيات 2030 – والمنهجيات – والتطوع – والمال – والاستدامة – والتميز الحكومي – وجودة بيئة العمل – والوعي)، كما سيصاحب الملتقى ورش عن بعد وجوائز يومية خلال الجلسات الحوارية.