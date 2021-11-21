أمير الشرقية يكرّم فريق مسابقة مجسم وطن

الدمام : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، فريق مسابقة مجسم وطن، بحضور رئيس مجلس إدارة المسابقة عبدالله بن عبداللطيف الفوزان.

واطلع سموه على آلية عمل مسابقة مجسم وطن ودوراتها الماضية والمشاريع المنفذة ضمن سياق المسابقة، مشيدًا بجهود فريق عمل المسابقة كونها أحد المشاريع التنموية المتميزة التي تسهم في تطوير المشهد الحضري في المنطقة، والقائمين على برنامج الفوزان لخدمة المجتمع لدورهم الفعّال في تطوير وإنشاء مبادرات نوعية تخدم المجتمع والاقتصاد والبيئة.

عقب ذلك كرّم سموه المساهمين في تنفيذ المشاريع الفائزة في الموسم الثالث من المسابقة.

يُذكر أن مسابقة مجسم وطن هي إحدى مبادرات الفوزان لخدمة المجتمع، وهي مسابقة سنوية تُعنى باختيار أجمل الأعمال الفنية ليتم تنفيذها في أحد الميادين والمناطق العامة في اليوم الوطني.