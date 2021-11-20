5 زيوت لا تسد مسام البشرة

تساعد زيوت الوجه على ترطيب البشرة وتغذيتها ، لكن الزيوت الثقيلة مثل زيت جوز الهند وزيت زهرة الربيع المسائية يمكن أن تسد المسام وليست مناسبة لجميع أنواع البشرة وهنا تظهر زيوت الوجه غير المسدودة

1. زيت اللوز الحلو

يعتبر زيت اللوز الحلو أحد أفضل زيوت الوجه لمن لديهم بشرة دهنية ، حتى أنه زيت للشعر

يمنع التشققات عن طريق إزالة الدهون الزائدة وله أيضًا خصائص مهدئة ترطب البشرة جيدًا ، مما يجعلها مثالية للبشرة الحساسة أيضًا

لديها اتساق خفيف إلى متوسط كما أن لها خاصية فريدة لتفتيح لون البشرة.

2. زيت الزيتون

تم استخدام زيت الزيتون العضوي عالي الجودة منذ العصور القديمة واشتهر عندما تم اكتشاف أن كليوباترا استخدمته على بشرتها

يحتوي زيت الزيتون على السكوالين ، وهو أحد مضادات الأكسدة الرائعة ومكوِّن موجود في بشرتنا

يوصى باستخدامه للبشرة الجافة والشيخوخة يجب على الأشخاص ذوي البشرة المختلطة والدهنية التأكد من أن جودة زيت الزيتون عالية وعضوية وأنهم يستخدمونه باعتدال

لها قوام متوسط غير دهني يحظى زيت الزيتون بشعبية كبيرة في العناية بالبشرة لدرجة أن العديد من العلامات التجارية الكورية تصنع زيوت الوجه باستخدام زيت الزيتون.

3. زيت بذور العنب

زيت وجه آخر شائع مؤخرًا يأتي من بذور العنب زيت ممتاز لمن يعانون من مشاكل حب الشباب الشديدة لاحتوائه على حمض اللينوليك يساعد هذا الحمض في علاج البثور ويفتح المسام

قوامه متوسط وغير دهني تستخدم أنواع مختلفة من العنب لصنع هذا النوع من الزيت

كما أنه يحتوي على مركبات تعمل على تدمير الجذور الحرة المسؤولة عن شيخوخة الجلد. يحتوي أيضًا على فيتامين C و E و D.

4. زيت الجوجوبا

زيت الجوجوبا هو زيت للوجه مشهور جدًا للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب لخصائصه التي لا تسبب انسداد المسام

زيت الجوجوبا مفيد للأشخاص الذين يعانون من الخطوط الدقيقة والجلد المترهل

يحتوي زيت الجوجوبا على استرات شمعية تحاكي الدهن في بشرتنا وتتغلغل في الطبقات العميقة من بشرتنا ، وتغذيها وترطبها بعمق دون التسبب في ظهور حب الشباب أو البثور.

5. زيت بذور عباد الشمس

زيت عباد الشمس هو زيت صالح للأكل يستخدم بشكل شائع في المواد الغذائية ومع ذلك ، هل تعلم أن هذا الزيت يقدم فوائد عديدة لبشرتك وشعرك أيضًا؟

زيت عباد الشمس غني بالعديد من الفيتامينات مثل فيتامين ب 1 ، ب 5 ، ب 6 وكذلك فيتامين هـ وفيتامين ج وفيتامين د ، كما أنه يحتوي على عدد من المعادن مثل الفوسفور والزنك والنحاس والمغنيسيوم وحمض الفوليك والريبوفلافين والحديد وغيرها

يعتبر زيت عباد الشمس مفيدًا بشكل خاص للبشرة الجافة والحساسة والبشرة المعرضة لحب الشباب والبشرة المصابة بالأكزيما والندبات والشعر الجاف والمتطاير وغير ذلك من حيث فوائده الجمالية

يمكنك وضع زيت عباد الشمس مباشرة على بشرتك كمرطب سيساعد الاستخدام المنتظم على منع الخطوط الدقيقة والتجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.