مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

البلاد : واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 9.10 نقاط ليقفل عند مستوى 11827.48 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 159 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 46 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 144 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الواحة، وطيبة، ومهارة، وأكوا باور، وبوبا العربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة فتحي، أبو معطي، ودله الصحية، وصادرات، والعبداللطيف، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 4.18% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وطيبة، ومهارة، والمراكز، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات مهارة، وطيبة، والراجحي، والعربية، وأكوا باور، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 109.56 نقاط ليقفل عند مستوى 24170.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 20 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 220 ألف سهم تقاسمتها 1644 صفقة.