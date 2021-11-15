بالخطوات.. طريقة تفعيل ميزة إخفاء آخر ظهور على واتساب

واتساب يدعم جميع المستخدمين بشكل شبه دوري بخصائص جديدة ومميزات فريدة ردا على دعاوى التخلي عنه.و

واتساب التابع لشركة «ميتا»، يستهدف تسهيل مهمة استعمال التطبيق، ما دفعه لإصدار ميزة جديدة انتظرها ملايين المستخدمين.

وأصدر تطبيق واتساب تحديثًا جديدًا لنظام «أندرويد»، لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في الخصوصية.

تتمثل في ميزة إخفاء «آخر ظهور» لأشخاص معينين تحددهم من الأصدقاء وليس لجميع القائمة كما كان معتادا، وفقا لما ذكره موقع «wabetainfo».

طريقة تفعيل ميزة إخفاء «آخر ظهور» على واتساب

وطرح واتساب تحديثًا جديدًا من خلال برنامج «TestFlight» التجريبي.

وبذلك يصل الإصدار إلى 2.21.230.15، إذ تتمثل الميزة في إمكانية إخفاء آخر ظهور لك، وصورة ملف حسابك الشخصي على «واتساب» لمن تختارهم.

الأشخاص الذين لديهم إصدار قديم من «واتساب» أو ليس لديهم الميزة، لا يزالون غير قادرين على رؤية معلوماتك إذا استبعدتهم.

وعندما تستثني بعض جهات الاتصال من رؤية آخر ظهور لك، فلن تتمكن من رؤية آخر ظهور لها أيضًا.

وطرحت هذه الميزة لمختبري إصدارات تجريبية محددين اليوم.

لذلك إذا لم تتلق هذه الميزة، فالرجاء انتظار التحديث التجريبي التالي الذي سيمكّنها لمزيد من مختبري الإصدار التجريبي.

ويمكن تفعيل الميزة من الإعدادات بالنسبة للأشخاص الذين وصلت إليهم بشكل تجريبي، من خلال الضغط على أحد الخيارات التالية، وفقا لاحتياجاتك، بعد الدخول على «last seen»..

– everyone.

– My contacts.

– My contacts except.

– nobody.