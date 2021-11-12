عبر 3 خطوات مهمة.. بهذه الطريقة يمكنك تجنب الرسائل الخبيثة على واتساب

واتساب يحظى باهتمام ومتابعة الملايين حول العالم لكل ما يصدره من تحديثات أو إجراءات احترازية ضد التسريبات وغيرها.

وضمن ما أورده واتساب مبادرة جديدة لتثقيف الناس حول كيفية حماية أنفسهم من عمليات الاحتيال القائمة على الرسائل.

وتحت عنوان «توقف وفكر واتصل»، انطلقت الحملة في المملكة المتحدة، وبطلها الممثل الكوميدي جويل دوميت، الذي كان ضحية عملية احتيال تعرض فيها للابتزاز.

تزايدت عمليات الاحتيال في المراسلة، حيث صرح 59% من البريطانيين بأنهم تلقوا عملية احتيال قائمة على الرسائل في العام الماضي.

وذلك وفقًا لبحث على واتساب أجرته شركة «Opinium» التخصصة في تحليل البيانات والتسويق.

وأظهرت النتائج أيضًا أن عمليات الاحتيال عبر الرسائل منتشرة جدا عبر «واتساب»، بحسب ما ذكر موقع «mashable» المتخصص في التكنولوجيا.

هدف الحملة

وتهدف الحملة، من خلال عنوانها، إلى نصح المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وليس بريطانيا فقط، بتأمين أنفسهم خلال 3 خطوات، أولها الـ «توقف».

ويُقصد به أخذ فترة مناسبة قبل الرد للتفكير وتنفيذ بعض الإجراءات للتأمين.

منها التأكد من تشغيل التحقق المكوّن من خطوتين في «واتساب» لحماية الحساب؛ وأن رقم التعريف الشخصي المكون من 6 أرقام آمن.

أما الخطوة الثانية، «فكر»، فتحث على التفكير في هل الرسالة منطقية أم لا، ولو بها طلب معين.

هل هذا الطلب منطقي أم لا، مثلا تطلب منك مشاركة رمز التعريف الخاص بك، أو تطلب مالا.

وتتضمن الخطوة الثالثة والأخيرة «اتصل»، الاتصال بالرقم للتحقق من هوية المرسل، والتأكد هل هذه الرسالة حقًا من صديق أو قريب، كما تدعي ذلك.

وفقط عند التأكد بنسبة 100% من أن الطلب من شخص تعرفه وتثق به، يجب أن تفكر فيه، ولكن إذا تبين أنه غير صحيح، فأبلغ عنه فورا.

ويقوم تطبيق «واتساب» بعمله من خلال حماية الرسائل الشخصية لمستخدميه، بتشفير من طرف إلى طرف.

وهذا يعني أنه لا يمكن لأحد رؤية رسائلك الخاصة، ولكن يجب ملاحظة أنه يشارك بيانات التعريف الخاصة بك مع «فيس بوك» لأغراض الدعاية.