كورونا يضرب معسكر منتخب ألمانيا بإصابات بالغة

ألغى المنتخب الألماني لكرة القدم حصصه التدريبية اليوم الثلاثاء استعدادًا لتصفيات مونديال قطر 2022، إثر اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا.



وتأكد إصابة لاعب واحد على الأقل بالفيروس، بينما يخضع نحو 5 لاعبين آخرين إلى العزل الطبي للاشتباه في إصابتهم.



يلعب المنتخب الألماني -المتأهل سلفًا للمونديال- الخميس المقبل أمام ليختنشتاين، ثم يسافر الأحد لملاقاة أرمينيا خارج الديار.