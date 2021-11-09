الرياضة

كورونا يضرب معسكر منتخب ألمانيا بإصابات بالغة

محمد ابو الوفاaccess_time4 / ربيع الآخر / 1443 هـ       9 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
ألمانيا تكتسح البرتغال وفرنسا تتعطل أمام المجر

ألغى المنتخب الألماني لكرة القدم حصصه التدريبية اليوم الثلاثاء استعدادًا لتصفيات مونديال قطر 2022، إثر اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا.


وتأكد إصابة لاعب واحد على الأقل بالفيروس، بينما يخضع نحو 5 لاعبين آخرين إلى العزل الطبي للاشتباه في إصابتهم.


يلعب المنتخب الألماني -المتأهل سلفًا للمونديال- الخميس المقبل أمام ليختنشتاين، ثم يسافر الأحد لملاقاة أرمينيا خارج الديار.

 

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